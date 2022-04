Reuters

Notte di sirene e attacchi aerei in numerose città dell'Ucraina mentre le forze russe, afferma il presidente Zelensky, “si stanno ammassando nel Donbass e si stanno preparando per attacchi ancora più potenti".

Almeno 5mila persone sono state uccise a Mariupol, aggiunge il presidente, e si stima che circa 170mila persone stiano affrontando carenza di cibo, acqua e elettricità.

Zelensky accusa "la Federazione Russa sta cercando di reclutare soldati anche in Crimea, con una violazione del diritto umanitario internazionale".

L'Ucraina prepara la controffensiva. Il Pentagono ha annunciato che fornirà a Kiev fino a 300 milioni di dollari in più di aiuti militari, inviando anche armi di ultima generazione quali missili guidati da laser e droni kamikaze. Insieme agli alleati - secondo il New York Times - gli Usa contribuiranno poi, per la prima volta, a trasferire carri armati di fabbricazione sovietica destinati a rafforzare le difese dell'Ucraina nel Donbass.

Dagli Usa arrivano in Ucraina anche maschere anti gas e tute protettive.

Per oggi sono previsti sette corridoi umanitari, incluso un nuovo tentativo per evacuare Mariupol. Stando a quando affermato dal vice primo ministro dell'Ucraina Iryna Vereshchuk, e riportato dal Guardian.

Il corridoio di Mariupol prevede sia il trasporto privato sia autobus, ha detto Vereshchuk. Va ricordato che nelle ultime settimane da Mariupol non hanno funzionato i corridoi umanitari poiché nonostante il cessate il fuoco i soldati russi hanno continuato a sparare e far esplodere bombe.

Sono almeno 158 i bambini morti dall'inizio del conflitto in Ucraina, e 254 i feriti: le cifre sono state diffuse dall'ufficio del procuratore generale di Kiev attraverso i canali Telegram del governo. Dei 412 bambini colpiti, 75 si trovavano a Kiev, 71 a Donetsk, 56 a Kharkiv, 46 a Chernihiv, 31 a Mykolaiv e altrettanti a Lugansk; non ci sono dati precisi sulla situazione di Mariupol, ancora di difficile valutazione.