Per la prima volta nella storia il budget stanziato sfonda il muro dei nove trilioni di yen (58 miliardi di dollari). L'obiettivo è il contenimento di Cina e Corea del Nord

Via libera alla spesa record per missili e droni: il Giappone non è più pacifista

«Questo bilancio - ha spiegato il ministro della Difesa Shinjiro Koizumi - rappresenta il minimo necessario al Giappone per adempiere ai suoi obblighi di difesa, mentre ci troviamo ad affrontare il contesto di sicurezza più severo e complesso del Dopoguerra». Come riporta il Japan Times, «la richiesta di bilancio è la quarta di un piano di spesa quinquennale di circa 43mila miliardi di yen, e arriva dopo che il primo ministro Sanae Takaichi ha anticipato di due anni l'obiettivo del 2027 di spendere il 2% del Prodotto interno lordo per la difesa». Un «regalo» per l’irrequieto protettore del Giappone, quel Donald Trump che un giorno potrebbe «decidere che cooperare con Pechino sia più vantaggioso per gli affari» rispetto a un conflitto aperto con il gigante asiatico.

«Questo sistema consentirà al Giappone di adottare nuovi metodi di guerra, proteggere saldamente la vita del personale e fermare le invasioni nemiche delle isole costiere», ha chiarito ancora il ministro Koizumi. Per i funzionari della difesa giapponese la guerra in Ucraina testimonia quanto ormai i teatri bellici siano ormai condizionati e colonizzati dall’utilizzo dei droni, definendo la loro rapida introduzione «una priorità urgente» per il Paese. Per il 2026, poi, il Giappone prevede di spendere oltre 160 miliardi di yen (1 miliardo di dollari) per sviluppare congiuntamente con Gran Bretagna e Italia un jet da combattimento di nuova generazione, da schierare nel 2035.