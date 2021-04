COMMENTA E CONDIVIDI













Sette ex terroristi rossi, di cui alcuni appartenenti alle Brigate rosse, sono stati arrestati a Parigi, in Francia, nel corso di una operazione che vede impegnate la Direzione centrale dell'Antiterrorismo italiano e dell'Antiterrorismo francese. Altri tre ex terroristi sono tuttora ricercati: si sarebbero dati alla fuga Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura.

Il blitz è il frutto della collaborazione tra le due polizie, il Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip) della Criminalpol e l'Esperto per la sicurezza della polizia italiana in Francia. I brigatisti arrestati in Francia questa mattina sono in attesa di essere presentati al giudice per la comunicazione della richiesta di estradizione da parte dell'Italia.

CHI SONO GLI EX TERRORISTI ROSSI ARRESTATI IN FRANCIA

Gli ex terroristi italiani arrestati questa mattina in Francia, nell'ambito dell'operazione "Ombre rosse", nome dato dalle autorità francesi e italiane al dossier sugli ex terroristi italiani, sono Giovanni Alimonti, ex Br, che deve scontare una pena di 11 anni, 6 masi e 9 giorni; Enzo Calvitti, ex Brigate Rosse, condannato a 18 anni, 7 mesi e 25 giorni; Roberta Cappelli, ex Brigate Rosse, condannata all'ergastolo; Marina Petrella, ex Br, condannata all'ergasotolo; Giorgio Pietrostefani, di Lotta Continua, che deve scontare 14 anni, 2 mesi e 11 giorni; Sergio Tornaghi, ex Brigate Rosse, condannato all'ergastolo; Narciso Manenti, ex Nuclei Armati Contropotere Territoriale, condannato all'ergastolo.

CHI SONO I TRE ANCORA RICERCATI

Luigi Bergamin è tra gli ideologi dei Pac, il gruppo armato di Cesare Battisti. Ed è stato condannato

per due omicidi tra cui quello del macellaio Lino Sabbadin. Per lui dovrebbe essere già scattata la prescrizione.

È un ex brigatista Maurizo Di Marzio: partecipò al tentativo di sequestro del poliziotto Nicola Simone e per lui la prescrizione dovrebbe arrivare il 10 maggio.



Raffaele Ventura è stato condannato insieme ad altri 8 per l'omicidio del vice brigadiere Antonino Custra il 14 maggio del 1977 a Milano, durante una manifestazione indetta dalla sinistra extraparlamentare.





LA DECISIONE DI MACRON

La decisione di procedere all'operazione che ha portato all'arresto di 7 ex brigatisti italiani (altri 3 sono ricercati) è stata presa direttamente dal presidente francese Emmanuel Macron, secondo quanto riferito dall'Eliseo. Macron ha deciso di "trasmettere" alla procura francese i 10 nomi sulla base di domande italiane che riguardavano in origine 200 persone.





LA DOTTRINA MITTERAND

Molti ricercati (fra loro anche Cesare Battisti, poi estradato dal Brasile) si erano stabiliti in Francia da anni, usando come scudo verso la giustizia italiana il divieto di estradizione opposto in virtù della cosiddetta "dottrina Mitterand". Nel 1985 l'allora presidente francese aveva dichiarato che "i rifugiati italiani che hanno preso parte in azioni terroristiche prima del 1981" e "hanno rotto i legami con la macchina infernale a cui hanno partecipato, hanno iniziato una seconda fase della loro vita, si sono integrati nella società francese... Ho detto al governo italiano che erano al sicuro da qualsiasi sanzione di estradizione". Una dottrina poi di fatto abrogata dal 2002 quando, durante il governo di Jean-Pierre Raffarin, l'ex terrorista Paolo Persichetti venne estradato. L'anno dopo, il Consiglio di Stato francese dichiarò lo scudo politico di Mitterand privo di effetti giuridici e concesse per la prima volta l'estradizione di Cesare Battisti, che però riuscì a espatriare rifugiandosi in Sudamerica.



UNA LISTA DI DIECI NOMI

In questi anni, i diversi governi italiani non hanno rinunciato a chiedere l'estradizione dei ricercati. I dieci nomi odierni erano inclusi in una lista consegnata dall'Italia al governo francese. Si tratta di ex esponenti di gruppi armati italiani, accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni di piombo.



Il 9 aprile la ministra della Giustizia italiana Marta Cartabia, durante un incontro con l'omologo francese Eric Dupond-Moretti, ha chiesto ufficialmente la consegna degli ex terroristi, facendo presente che per reati contestati ad alcuni di loro a maggio sarebbe intervenuta la prescrizione. Nell'elenco consegnato figurano i nomi di diversi degli arrestati di questa mattina.