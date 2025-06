Nigel Farage - Ansa

Keir Starmes sembra che alla fine ce la possa fare: realizzerà la scomparsa dei labouristi che lo hanno portato a guidare il Regno Unito con nuneri inimmaginabilili. Il trumpiano Reform Uk, guidato da Nigel Farage, diventerebbe infatti il primo partito britannico conquistando 271 seggi alla Camera dei Comuni (contro i 5 attuali) se si votasse oggi in una elezione politica nel Regno Unito.

È quanto emerge dall'ultimo sondaggio dell'istituto demoscopico YouGov che ipotizza una proiezione sui collegi in base alle percentuali dei vari schieramenti. Reform da mesi è in testa alle rilevazioni, anche se di recente ha perso qualche punto, mentre va avanti il calo drastico di popolarità del Labour di Keir Starmer nonostante il premier sia in carica da meno di un anno.

Sempre secondo la rilevazione di YouGov, il partito del primo ministro sarebbe secondo, assicurandosi solo 178 seggi rispetto agli oltre 400 attuali, mentre i Conservatori scenderebbero al quarto posto, preceduti dai Lib-dem, e con soli 46 deputati (rispetto ai 120 di oggi).

La compagine di Farage, che da settimane ha lanciato la sfida a Starmer puntando alle elezioni politiche del 2029, non ottenendo la maggioranza assoluta coi 271 seggi ipotizzati dovrebbe comunque ricorrere a un'alleanza di destra per governare: i partner possibili potrebbero essere i Tory, da tempo in crisi di consensi.