Bambini in preghiera a Bangalore, in India, per le vittime della strage di Pasqua in Sri Lanka (Ansa)

In Sri Lanka quella di Pasqua è stata anche una strage di bambini e di adolescenti: nelle chiese mentre erano a Messa con le famiglie, negli alberghi mentre consumavano la colazione in una giornata di festa e di vacanza, e ultima tragica notizia, anche nelle stesse case dei terroristi: la vedova dell'attentatore del Shangri-La, Insan Seelewan, rintracciata dalle forze dell'ordine che erano entrati nella sua abitazione per una perquisizione, ha fatto esplodere una bomba, uccidendo se stessa e due figli bambini.

La nonna piange Sneha Savindi, 12 anni, uccisa nella chiesa di San Sebastiano a Negombo, mentre era in fila per ricevere la Comunione (Ansa)

Tra le 320 persone uccise negli attentati di domenica in Sri Lanka ci sono 45 bambini, fra cui anche un neonato di 18 mesi. Lo ha fatto sapere la portavoce dell'Unicef, Christophe Boulierac, parlando ai giornalisti a Ginevra. Boulierac ha anche sottolineato che altri bambini "sono feriti e lottano per la vita" nei reparti di rianimazione degli ospedali di tutto il Paese e che quindi il numero dei minori rimasti vittime degli attacchi potrebbe crescere ancora. Ai 45 vanno aggiunto i due figli del kamikaze, anche loro vittime innocenti dell'odio.

Funerale comune per numerose vittime di Colombo (Ansa)

Secondo i dati forniti dall'Unicef, a Negombo, una trentina di chilometri a nord di Colombo, i bambini morti nella chiesa di San Sabastiano sono 27 e i feriti sono 10.



A Batticaloa, sulla costa orientale, le vittime sotto i 18 anni sono 13, fra cui un bimbo di 18 mesi.

Il dolore dei parenti delle vittime (Ap)

Nella capitale 20 minori sono stati ricoverati in ospedale, di cui quattro in terapia intensiva. Molti bambini hanno perso uno o entrambi i genitori e innumerevoli hanno assistito a una violenza scioccante e insensata.

Il fuggi fuggi dei fedeli dopo l'esplosione di lunedì vicino alla chiesa di Sant'Antonio a Colombo (Ansa)

Cinque bambini e adolescenti stranieri sono morti negli attentati a Colombo, tra i quali tre figli (su quattro) della facoltosa famiglia danese Povlsen, e due ragazzini inglesi morti con la madre all'hotel Shangri-La.

I funerali di alcune vittime a Colombo (Ansa)

Quella di oggi è una giornata di lutto in Sri Lanka: la giornata si è aperta con tre minuti di silenzio alle 8,30 del mattino (le 5 di oggi in Italia). E si celebrano i primi funerali di massa, a Colombo e Negombo.