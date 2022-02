Archivio Ansa

I corpi di 12 migranti morti per ipotermia sono stati trovati al confine tra Grecia e Turchia, in territorio turco. A darne notizia la televisione di stato turca Trt, che riporta un comunicato del ministero degli Interni. In base alle prime ricostruzioni di Ankara, i 12 erano stati respinti dalle forze di frontiera greche, dopo aver tentato di attraversare il fiume Evrim, che segna il confine terrestre tra i due Paesi.

Il freddo sta mietendo vittime tra i profughi in diverse parti del mondo: ieri l'Osservatorio siriano sui diritti umani ha dato notizia di due bambini morti congelati nelle tende nel campo per gli sfollati di Idlib, in Siria: un neonato di 7 giorni e un piccolo di 20 mesi.

E il 3 gennaio aveva commosso il mondo la notizia dell'estremo sacrificio di una mamma afghana, che aveva dato le sue calze ai figli perché almeno loro si proteggessero dal gelo mentre cercavano di attraversare il confine tra Iran e Turchia. La donna è morta assiderata, i suoi figli sono al sicuro con un nonno.