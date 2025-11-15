Maduro: «Il Venezuela non sarà la Gaza del Sud America»

Cresce la tensione internazionale tra Stati Uniti e Venezuela. Il presidente del Paese dell'America latina ha risposto al dispiegamento militare di Washington nel Mar dei Caraibi, ritenuto una minaccia volta a provocare un cambio di regime. Il Venezuela - ha contestato Maduro - non diventerà «la Gaza del Sud America». «Vogliamo un'altra Gaza in Sud America? - ha continuato il presidente durante un discorso trasmesso ieri sulla televisione di Stato "Venezolana de Television" (Vtv) -. Cosa dice il popolo americano? Lasciatemelo dire, no. La pace trionferà qui».

Nel suo intervento, Maduro ha invitato il popolo americano, senza fare nomi, a fermare «la mano folle di coloro che ordinano i bombardamenti, le uccisioni e la guerra» in Sud America e nei Caraibi. Parlando sia in inglese che in spagnolo, il presidente ha affermato che «l'ordine è la pace». E ha ripetuto al pubblico: «Guerra, no. Morte, no. Pace, vita e amore. Pace, vita e amore. No all'odio, no alla guerra». La tensione, però, resta alta. Solo ieri, prima di un raduno filogovernativo in Venezuela, Nicolas Maduro aveva avvertito Donald Trump: se gli Stati Uniti attaccheranno Caracas, l'intervento militare potrebbe trasformarsi in una «guerra infinita» in stile Afghanistan.