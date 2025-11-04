L'America dice addio all'ex vicepresidente Dick Cheney
di Redazione
Era stato il discusso numero due di George W. Bush dal 2001 al 2009, artefice della "guerra al terrorismo"
1 min di lettura
November 4, 2025
Dick Cheney, il più potente vicepresidente americano moderno e principale artefice della "guerra al terrore", che ha contribuito a guidare il Paese nella sfortunata guerra in Iraq basandosi su presupposti errati, è morto, secondo una dichiarazione della sua famiglia. Aveva 84 anni era stato il vice di George W. Bush dal 2001 al 2009.
© RIPRODUZIONE RISERVATA