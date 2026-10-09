L'Algeria vara la pena di morte per i piromani. La moratoria in vigore dal 1993 è a rischio
Le esecuzioni, benché mai abolite formalmente, sono sospese da oltre trent'anni. La nuova presa di posizione del Parlamento potrebbe di fatto reintrodurle
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October 9, 2026
L’Algeria ripiomba indietro di più di trent’anni dopo che la Camera alta del Parlamento ha dato il via libera questo mercoledì all’estensione della pena di morte per i reati di incendio doloso e di rapimento di minori accompagnato da violenze gravi. Nel Paese, dove una moratoria ha interrotto de facto le esecuzioni dal 1993, il congelamento della pena è ora fortemente a rischio. La norma arriva dopo i devastanti roghi di quest’estate, che hanno dato il via a un’inquietante caccia alle streghe da parte delle autorità algerine. Già nel 2021 le località del Nord-Est erano state divorate dagli incendi boschivi, e anche in quella circostanza il governo aveva tentato di minimizzare la gravità dell’accaduto e di scaricare le proprie responsabilità su fattori esterni. Allora l’esecutivo algerino aveva accusato il Marocco, l’eterno rivale. Oggi il capro espiatorio sono diventati i piromani. Nel suo editoriale, pubblicato sul giornale indipendente Maghreb Émergent, il giornalista algerino e attivista per la libertà di stampa Ihsane El Kadi denuncia le colpe del governo, che avrebbe occultato il bilancio ufficiale delle vittime di quest’estate – solo dodici secondo Algeri – e fatto propaganda sulla presunta efficacia della risposta statale all’emergenza. Il problema di fondo, sottolinea El Kadi, è invece un altro: le autorità algerine temono una rivolta popolare e non vogliono ammettere il loro ritardo nella lotta al riscaldamento globale e, perciò, si nascondono dietro a un dito. L’introduzione della pena di morte, però, è la soluzione più drastica che si potesse immaginare.
Dopo il voto di mercoledì, la condanna delle Ong non si è fatta attendere: «Se i devastanti incendi di quest’estate richiedono indagini approfondite per accertare tutte le responsabilità, le tragiche perdite di vite umane che ne sono derivate non devono però servire a giustificare la privazione della vita. La pena di morte è la punizione più crudele, disumana e degradante che esista e costituisce una violazione del diritto alla vita» ha dichiarato Diana Eltahawy, vicedirettrice per il Medio Oriente e il Nord Africa di Amnesty International. La stessa opposizione di governo, laica e progressista, ha denunciato la regressione in atto, sottolineando i rischi legali correlati alla nuova norma. Nel frattempo, il 5 ottobre, il tribunale penale della Corte di Algeri ha condannato a morte nove persone per traffico di sostanze stupefacenti. A inizio settembre, il presidente Tebboune – che è anche il primo sostenitore della nuova legge sulla pena di morte – si è pronunciato a favore della riconversione in prigione di una caserma militare nell’infernale deserto del Tanezrouft, dove d’estate si superano regolarmente i 50 gradi. La struttura carceraria, che verrebbe costruita apposta per i narcotrafficanti, si propone di combattere il problema dilagante delle rotte della droga che passano dal Paese: anche in questo caso il governo è intervenuto con una misura che comporta un deciso inasprimento che mette a rischio il rispetto dei diritti umani e manda un altro segnale di feroce repressione.
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