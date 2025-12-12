La Banca di Russia farà causa alla Ue per l'uso degli asset russi

La Banca di Russia contesterà a tutte le autorità competenti qualsiasi azione della Commissione Europea che porti all'uso non autorizzato dei suoi asset. Lo ha annunciato l'istituto di Mosca. La Banca di Russia, riportano le agenzie di stampa russe, ha pubblicato una dichiarazione in merito ai piani della Commissione europea per l'utilizzo dei suoi asset: «La pubblicazione e l'attuazione delle normative annunciate sul sito web ufficiale della Commissione europea comporteranno la contestazione incondizionata da parte della Banca di Russia di qualsiasi azione diretta o indiretta che porti all'uso non coordinato delle attività della Banca di Russia presso tutte le autorità competenti disponibili, compresi i tribunali nazionali, gli organi giudiziari di stati esteri e organizzazioni internazionali, i tribunali arbitrali e altri organi giudiziari internazionali, con successiva esecuzione delle decisioni giudiziarie nel territorio degli stati membri delle Nazioni Unite», si legge nella dichiarazione.