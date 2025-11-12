«I paramilitari a El Fasher uccidevano in base alla tribù»

Mentre fuggiva terrorizzato dalla città sudanese di El Fasher, Hassan Osman ha riferito di avere assistito ad attacchi etnici da parte delle forze paramilitari, con civili presi di mira in base alla loro tribù e al colore della pelle. Le Forze di Supporto Rapido (Rsf), in guerra con l'esercito dall'aprile 2023, hanno conquistato la loro ultima roccaforte nel Darfur occidentale il 26 ottobre. Da allora sono emerse segnalazioni di uccisioni di massa, violenze etniche, rapimenti e aggressioni sessuali. L'Afp, l'Agenzia di stampa francese, ha parlato con tre sopravvissuti alla battaglia di El Fasher, che ora stanno cercando rifugio nella vicina città di Tawila.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno ribadito il timore che si stiano verificando uccisioni etniche nelle aree sotto il controllo dei paramilitari. Un ufficiale delle Rsf ha respinto le accuse come false. Osman, uno studente universitario di El Fasher, ha dichiarato che combattenti paramilitari hanno individuato le persone in base alla loro etnia. "Ti giudicano in base alla tua tribù, al colore della tua pelle e alla provenienza della tua famiglia", ha detto. "Se appartieni a una certa tribù, non ti fanno domande, ti uccidono a vista". Ha detto che le strade della città erano "piene di cadaveri" quando è fuggito. "Alcuni sono stati massacrati. Altri sono stati mangiati dai cani".

Amna Haroun, della tribù africana Zaghawa, ha detto di aver visto con orrore i combattenti di Rsf uccidere a colpi d'arma da fuoco suo marito e il figlio maggiore. "Li hanno uccisi davanti ai miei occhi, dicendo: 'Non vi vogliamo qui". Il conflitto in Sudan ha ucciso decine di migliaia di persone, ne ha sfollate quasi 12 milioni e ha scatenato una crisi alimentare. Entrambe le parti sono state accusate di aver commesso atrocità nel corso della guerra. Il Darfur ospita diversi gruppi etnici non arabi, tra cui Zaghawa, Fur, Berti e Masalit, da tempo presi di mira dalle milizie arabe. L'Rsf trae le sue origini dai Janjaweed, una milizia prevalentemente araba accusata di genocidio in Darfur due decenni fa. Tra il 2003 e il 2008, si stima che 300.000 persone siano state uccise e quasi 2,7 milioni siano state sfollate in quelle campagne di violenza etnica.

Dalla presa del potere da parte di El Fasher, le Nazioni Unite e gli osservatori dei diritti umani hanno segnalato atrocità diffuse, tra cui uccisioni e rapimenti per motivi etnici. Venerdì gli esperti delle Nazioni Unite hanno dichiarato di essere "sconvolti dalle notizie credibili" di esecuzioni di civili da parte di Rsf a El Fasher, definendole crimini di guerra che "potrebbero costituire crimini contro l'umanità". Hanno affermato che gli attacchi rispecchiano le precedenti campagne di Rsf nel vicino campo di Zamzam, invaso dai paramilitari ad aprile, e a El Geneina, dove sono state uccise migliaia di persone, accusando il gruppo di aver preso di mira le comunità Fur, Masalit e Zaghawa "con l'intento di terrorizzarle, sfollarle e distruggerle in tutto o in parte". Sylvain Penicaud di Msf, che ha parlato con i civili in fuga da El Fasher a Tawila, ha dichiarato all'Afp che molti di coloro che fuggivano hanno affermato di essere stati "presi di mira a causa del colore della loro pelle". "Per me, la cosa più terrificante è stata essere braccati mentre scappavano per salvarsi la vita. Essere attaccati semplicemente perché erano neri", ha detto Penicaud.