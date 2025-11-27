Grattacieli in fiamme a Hong Kong: il bilancio sale a 55 morti

Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. Polemiche sulla mancata attivazione degli allarmi

Il bilancio continua ad aggravarsi, con il numero delle vittime salito a 55. Il fuoco è divampato nel cuore di Wang Fuk Court, complesso residenziale di duemila appartamenti, distribuiti in otto grattacieli da 32 piani, nel distretto settentrionale di Tai Po a Hong Kong. Le fiamme hanno bruciato per ore le impalcature di bambù da cui erano rivestiti gli edifici, trasformandoli in torce. C’è voluto quasi un giorno prima che i vigili riuscissero a fermarle. I dispersi sono quasi trecento, una trentina di persone è finita in ospedale, alcuni in gravi condizioni. Il bilancio è provvisorio. Derek Armstrong Chan, vicedirettore dei vigili del fuoco, ha detto che il calore all'interno delle torri ha impedito alle squadre di salire ai piani superiori. «Non siamo in grado di raggiungere le persone intrappolate, ma continueremo a provarci», ha assicurato.

La tragedia, le cui immagini terribili sono rimbalzate da un social all’altro, ha suscitato forti polemiche. Hong Kong è uno degli ultimi posti al mondo dove il materiale, altamente infiammabile, viene impiegato sistematicamente nel settore edilizio. Il governo si è impegnato alla sua graduale eliminazione a marzo, ma viene tuttora utilizzato. I soccorritori, inoltre, hanno detto di avere trovato del polistirolo all'interno degli edifici in fiamme, che avrebbe causato una propagazione dell'incendio più rapida rispetto al normale. Le cause del rogo nel complesso residenziale di edilizia popolare dove abitavano in 4.600 persone, in buona parte anziani, sarebbero colpose: tre persone sono state arrestate. Secondo le testimonianze dei residenti, tuttavia, gli allarmi sono scattati in ritardo, dopo che il rogo era già divampato in differenti strutture. Ad avvertire le persone sarebbero state le guardie, le quali avrebbero bussato appartamento per appartamento. Il governatore di Hong Kong, John Lee, ha promesso un'indagine. Nel frattempo, però, le legislative del 7 dicembre potrebbero saltare. Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso il suo cordoglio per le vittime e chiesto di «fare tutto il possibile» per contenere l'emergenza.

L'organismo anticorruzione di Hong Kong ha dichiarato di aver avviato un'indagine sui lavori di ristrutturazione di un complesso residenziale che ha preso fuoco, uccidendo almeno 55 persone. "Considerato l'immenso interesse pubblico in gioco, l'Icac ha istituito oggi una task force per avviare un'indagine completa sulla possibile corruzione nel grande progetto di ristrutturazione del tribunale Wang Fuk a Tai Po", ha dichiarato la Commissione Indipendente contro la Corruzione.