Così la vita riprende nella parrocchia di Gaza

di Redazione
Gli scatti pubblicati nelle ultime ore dal parroco don Gabriel Romanelli sul suo profilo Facebook
October 21, 2025
Il parroco della chiesa della Sacra Famiglia di Gaza sta documentando la lenta ripresa della normalità dopo la tregua. Nella sua parrocchia, che ospita molti sfollati gazawi, i fedeli non hanno mai smesso di pregare, ma ora lo fanno con una speranza e una letizia ancora maggiore. Sulla sua pagina Facebook, padre Gabriel Romanelli pubblica ogni giorno le fotografie delle attività parrocchiali, soffermandosi in particolare sui fedeli più giovani. Qui di seguito ne pubblichiamo una selezione.    
Don Gabriele Romanelli con alcuni bambini della parrocchia (dalla pagina Facebook di padre Gabriel Romanelli)La preparazione delle ostie  (dalla pagina Facebook di padre Gabriel Romanelli)Si prega e si studia nella chiesa della Sacra Famiglia di Gaza (dalla pagina Facebook di padre Gabriel Romanelli) Un bambino concentrato nello studio (dalla pagina Facebook di padre Gabriel Romanelli)La parrocchia della Sacra Famiglia è anche rifugio per gli sfollati (dalla pagina Facebook di padre Gabriel Romanelli)La croce illuminata sopra la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza (dalla pagina Facebook di padre Gabriel Romanelli) La sera delle domenica 19 ottobre c'è il tempo per due chiacchiere  (dalla pagina Facebook di padre Gabriel Romanelli)Giochi e passatempi nella parrocchia dopo la Messa della domenica (dalla pagina Facebook di padre Gabriel Romanelli) Davanti all'altare della chiesa della Sacra Famiglia (dalla pagina Facebook di padre Gabriel Romanelli) 
Don Gabriele Romanelli con alcuni bambini della parrocchia (dalla pagina Facebook di padre Gabriel Romanelli)

