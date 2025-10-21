Così la vita riprende nella parrocchia di Gaza

Il parroco della chiesa della Sacra Famiglia di Gaza sta documentando la lenta ripresa della normalità dopo la tregua. Nella sua parrocchia, che ospita molti sfollati gazawi, i fedeli non hanno mai smesso di pregare, ma ora lo fanno con una speranza e una letizia ancora maggiore. Sulla sua pagina Facebook, padre Gabriel Romanelli pubblica ogni giorno le fotografie delle attività parrocchiali, soffermandosi in particolare sui fedeli più giovani. Qui di seguito ne pubblichiamo una selezione.

