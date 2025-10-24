Condannato soffocato con l'azoto negli Stati Uniiti

L'orrore senza fine, nel Paese delle libertà. Un detenuto è stato messo a morte in Alabama, negli Stati Uniti: era stato condannato per l'omicidio di un uomo, bruciato vivo nel 1993 a causa di un debito di 200 dollari per droga. L'esecuzione è avvenuta tramite ipossia da azoto, pompando il gas in una maschera facciale che ha provocato il soffocamento del condannato.

L'uso dell'azoto come metodo per la pena capitale è stato denunciato dagli esperti delle Nazioni Unite come crudele e disumano. Il condannato, Anthony Boyd, 54 anni, si è sempre dichiarato innocente. Nel corso del processo, i pubblici ministeri hanno affermato che Boyd e altri tre uomini hanno rapito la vittima sotto la minaccia di una pistola perché, a quanto pare, non aveva pagato 200 dollari di cocaina, portandola poi in un campo da baseball legata con nastro adesivo, qui hanno cosparso l'uomo di benzina e appiccato il fuoco. Boyd è stato condannato principalmente sulla base della testimonianza di un coimputato, Quintay Cox, a cui è stata risparmiata la pena di morte. Si è trattato della 40 esecuzione negli Stati Uniti quest'anno, il numero più alto dal 2012, quando furono uccisi 43 detenuti.