Cinque alpinisti italiani morti in Nepal in due diversi incidenti

Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno in questi giorni nove persone, tra cui cinque alpinisti italiani. Le ricerche dei dispersi sono state complicate dal maltempo.

Lunedì, una valanga ha colpito un gruppo di 12 persone al campo base del picco Yalung Ri, a 5.630 metri, nel Nepal centrale. Sette persone sono morte nel disastro, tra cui tre italiani, due nepalesi, un tedesco e un alpinista francese, ha riferito all'Afp Phurba Tenjing Sherpa, dell'organizzatore della spedizione Dreamers Destination. Lo sherpa ha affermato di aver "visto tutti e sette i corpi". Il resto del gruppo è stato tratto in salvo e trasportato in elicottero nella capitale Kathmandu martedì mattina, ha affermato l'alto ufficiale di polizia Gyan Kumar Mahato, del distretto di Dolakha. Tra i soccorsi figurano due alpinisti francesi e due nepalesi.

In un precedente incidente nel Nepal occidentale, due alpinisti italiani sono morti mentre tentavano di scalare il monte Panbari, alto 6.887 metri. I due uomini erano rimasti senza contatti da venerdì. Il ministero degli Esteri italiano li ha identificati oggi come Alessandro Caputo e Stefano Farronato. «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali», scrive la Farnesina in una nota. Da venerdì 31 ottobre «si erano persi i contatti, mentre erano impegnati nella scalata del picco Panbari» scrive ancora il ministero degli Esteri. I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m). «Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso».

I contatti con Caputo e Stefano Farronato erano stati persi venerdì quando erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1, a 5mila metri d'altitudine.

Il consolato generale a Calcutta, anche per il tramite del consolato generale onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali, spiega ancora la Farnesina. Non si hanno notizie di altri sette connazionali nella regione. Le ricerche, complicate dal maltempo, continuano.