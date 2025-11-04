Afghanistan, restrizioni dei taleban sulle donne, l'Onu lascia

Le agenzie delle Nazioni Unite in Afghanistan e i loro partner umanitari hanno sospeso tutte le operazioni al confine con l'Iran, dopo che le autorità taleban hanno inasprito le restrizioni sulle lavoratrici afghane. Lo ha dichiarato un funzionario delle Nazioni Unite all'Afp. "Le Nazioni Unite e i suoi partner umanitari hanno sospeso oggi le operazioni al valico di frontiera di Islam Qala tra Afghanistan e Iran, a seguito dell'imposizione di ulteriori restrizioni che impediscono al personale femminile locale delle Nazioni Unite e dei partner di lavorare al confine", ha dichiarato la coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per l'Afghanistan, Indrika Ratwatte.