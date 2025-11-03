Afghanistan devastato da un altro terremoto: 20 morti e 320 feriti il bilancio provvisorio

Un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito nella notte una delle più grandi città dell’Afghanistan, Mazar-e Sharif, che conta circa 523.000 abitanti. Secondo il ministero della Salute del Paese il bilancio provvisorio della potente scossa è di 20 morti e 320 feriti. La stima è destinata a salire con il procedere delle operazioni di soccorso. Le immagini del disastro che circolano sui social media raccontano di edifici crollati e di persone intrappolate sotto le macerie. Danneggiata anche la storica Moschea Blu, un sito dalla storia secolare tra i più importanti e frequentati del Paese soprattutto durante le festività religiose e culturali.

Yousaf Hammad, portavoce dell’Agenzia afghana per la gestione dei disastri, ha precisato che la maggior parte dei feriti ha riportato solo lesioni lievi ed è stata dimessa dopo aver ricevuto le prime cure.

L’epicentro è stato localizzato 22 chilometri a ovest-sudovest di Khulm, in Afghanistan, a una profondità di 28 chilometri. I terremoti continuano a mettere alla prova l’Afghanistan dei taleban, a corto di risorse e servizi per la gestione delle emergenze, soprattutto nelle aree interne dove le costruzioni sono già precarie perché realizzate con mattoni di fango e legno.

Circa 2.200 persone sono morte il 31 agosto, quando un sisma di magnitudo 6,0 ha colpito la parte orientale del Paese, vicino al confine con il Pakistan. Quello di ottobre 2023, di intensità 6,3, seguito da potenti scosse di assestamento, ha provocato la morte di almeno 4.000 persone.