L'annuncio di Israele: ucciso il nuovo comandante dell'ala militare di Hamas

Il ministro della Difesa di Israele, Israel Katz, ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'Idf a Gaza.

«Il comandante numero 4 dell'ala militare dell'organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato eliminato ieri ed è stato mandato a raggiungere i suoi complici nelle profondità dell'inferno. A nome del primo ministro e mio, congratulazioni alle Forze di Difesa Israeliane e allo Shin Bet per la brillante operazione» ha scritto Katz nel suo post su X.

«Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, e così faremo: tutti sono destinati alla morte ovunque si trovino. Ci siamo impegnati affinché Hamas non governi civilmente e militarmente Gaza, e così sarà. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati» ha aggiunto il ministro della Difesa israeliano.