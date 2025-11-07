Il tifone Kalmaegi devasta il Vietnam: 185 i morti

E' salito ad almeno 188 morti il bilancio delle vittime della devastazione causata dal tifone Kalmaegi nelle zone centrali delle Filippine. Lo hanno reso noto le autorità locali. Sarebbero ancora 135 i dispersi. Ieri il tifone Kalmaegi ha toccato terra nel Vietnam centrale. In precedenza aveva causato circa 140 morti anche nelle Filippine. Lo ha reso noto il quotidiano online vietnamita VnExpress, spiegando che il tifone ha appena colpito con venti fino a 149 chilometri all'ora. "Il tifone si è abbattuta sulla terraferma, nelle province di Dak Lak e Gia Lai", ha confermato il ministero dell'Ambiente in una nota.

Gli alberi sono caduti sulle strade principali, bloccandone l'accesso, mentre le finestre degli hotel nella zona di Quy Non sono andate in frantumi, ha riferito VnExpress. Il Centro nazionale vietnamita per le previsioni idrometeorologiche ha messo in guardia rispetto a un innalzamento del livello del mare di 4-6 metri che rappresenta un rischio per le imbarcazioni.