Grattacieli in fiamme a Hong Kong: almeno 36 morti

Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. Polemiche sulla mancata attivazione degli allarmi

Il fuoco è divampato nel cuore di Wang Fuk Court, complesso residenziale di duemila appartamenti, distribuiti in otto grattacieli da 32 piani, nel distretto settentrionale di Tai Po a Hong Kong. Le fiamme hanno bruciato per ore le impalcature di bambù da cui erano rivestiti gli edifici, trasformandoli in torce (nella foto Reuters). C’è voluto quasi un giorno prima che i vigili riuscissero a fermale. Trentasei persone sono state uccise, i dispersi sono quasi trecento, una trentina di persone è finita in ospedale, alcuni in gravi condizioni.

La tragedia, le cui immagini terribili sono rimbalzate da un social all’altro, ha suscitato forti polemiche: Hong Kong è uno degli ultimi posti al mondo dove il materiale, altamente infiammabile, viene impiegato sistematicamente in ambito edilizio. Il governo si è impegnato alla sua graduale eliminazione a marzo, ma viene tuttora utilizzato. Le cause dell’incendio non sono ancora state appurate. Secondo le testimonianze dei residenti, tuttavia, gli allarmi sono scattati in ritardo, dopo che il rogo era già divampato in differenti strutture. Il presidente cinese Xi Jingping ha espresso il suo cordoglio