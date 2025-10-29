Numero #2| 26.10.2025

Sofia è nata da appena 15 giorni e già in tanti le avete scritto per presentarvi, condividere le vostre impressioni e raccontarle le vostre storie. Nel corso del tempo troveremo il modo di farle conoscere a tutti gli altri.

Adesso ricominciamo.

Lo scaffale di un supermercato, in questi giorni

Una buona occasione

Dejavu. I supermercati sono intasati di ragnatele e fantasmi, i campi di zucche spopolano alle periferie delle città, i locali, le ludoteche e persino i musei e gli acquari pubblicizzano grandi e paurosissimi eventi in maschera. In una parola, siamo a pochi giorni da Halloween. Che alla porta di ogni famiglia, non importa quanto allergica al consumismo superficialotto di matrice Usa, finisce per bussare con le richieste spesso pressanti di figli e nipoti: “Posso travestirmi?”, “Posso fare dolcetto o scherzetto coi compagni di classe nel quartiere?”, “Posso andare al party horror?”. Vecchia storia, si dirà. E poco male rispetto alle grandi battaglie da combattere oggi coi più giovani sul fronte dell’uso degli smartphone, dei social network, delle relazioni affettive, della sessualità (



Qualunque sia la tua, di posizione, sappi che ci sono anche molti modi di trascorrere coi tuoi la Notte dei santi, non tutti superficiali . Sappi soprattutto che questo momento dell’anno, come altri vissuti con leggerezza dai nostri ragazzi e dai nostri bambini, può rappresentare un’occasione – un'occasione buona – per confrontarsi con loro su argomenti più densi del solito, spingendoli a interrogarsi su ciò che avviene nel mondo e attorno a loro. Qui di seguito qualche spunto.

Un compito che possiamo lasciarci, tra noi, è usare Halloween per discutere in famiglia di almeno una di queste cose (o di quella che è venuta in mente a te). Se ti va, poi, scrivi a Sofia come è andata.

🧰 La cassetta degli attrezzi

A metà tra la bussola e l'archivio

Halloween o Vigilia di Ognissanti? Dietro mostri & Co. si nasconde una domanda di senso che non va ignorata. Ricapitoliamo.



• Origini: la parola Halloween viene da All Hallows’ Eve, la Vigilia di Ognissanti. Prima che diventasse una festa commerciale, era parte del calendario cristiano.

• Oggi: in Italia un bambino su due partecipa a feste o travestimenti, spesso senza sapere che cosa si ricorda davvero.

• Rischi: culto del macabro, banalizzazione della morte, confusione tra gioco e occulto, fascino per il satanismo.

• Opportunità: interrogarsi sul mistero della vita e della morte, della luce che vince il buio, della speranza cristiana.

• Alternative: veglie dei santi, feste della luce, preghiere in famiglia, visite ai cimiteri come segno di amore e memoria.





Questo è il momento per fermarti e immergerti Come tenere insieme tutto senza chiudersi né confondersi? E soprattutto, come parlare di morte in famiglia?Questo è il momento per fermarti e immergerti nella nostra raccolta di risposte di senso fatta apposta per te . Ti ricordiamo come funziona: puoi leggere solo quella che ti interessa o tutte quante d'un fiato, puoi condividerle, puoi meditarci e dirci che ne pensi. Oppure puoi andare avanti con la newsletter e metterle da parte per tornarci quando avrai più tempo.

🖋️ Scritto in piccolo

Lo spazio a misura di bambino





Dato che però non tutti i morti si ricordano e devono essere ricordati solo in famiglia, questa settimana intanto ai nostri piccoli lettori abbiamo raccontato delle 770 persone, in gran parte donne, bambini e anziani, uccisi dai nazisti nel 1944 a Marzabotto, Grizzana Morandi, Monzuno. La Corte d’Appello di Bologna ha condannato la Germania a versare 50 milioni di risarcimento ai familiari di quelle vittime. A sborsare il denaro, tuttavia, dovrebbe essere l’Italia. «Sei tutta tua madre» o, in alternativa, «sei tutto tuo padre»: se avessi ricevuto un centesimo ogni volta che ti è stata rivolta questa frase, avresti senz'altro da parte un bel gruzzoletto. Capita che, noi stessi, si sia la memoria incarnata di chi ci ha preceduto. E – te lo spoileriamo – il numero di Popotus che uscirà questo giovedì, appena prima della festività dei defunti, di questo si occuperà: com’è che ho gli stessi occhi della nonna e il buchino sul mento che vedo quando guardo la foto del nonno che non c’è più? Come si trasmettono le somiglianze e cosa sono i caratteri ereditari?Dato che però non tutti i morti si ricordano e devono essere ricordati solo in famiglia, questa settimana intanto ai nostri piccoli lettori abbiamo raccontato delle 770 persone, in gran parte donne, bambini e anziani, uccisi dai nazisti nel 1944 a Marzabotto, Grizzana Morandi, Monzuno. La Corte d’Appello di Bologna ha condannato la Germania a versare 50 milioni di risarcimento ai familiari di quelle vittime. A sborsare il denaro, tuttavia, dovrebbe essere l’Italia. Il perché puoi leggerlo qui

📱 Chi ti influencer?

Famiglie sui social e in Rete, tra show e realtà



Si chiama Lasae ed è una newsletter (ma anche un sito, un podcast, un profilo Instagram) nata da un’esperienza personale di dolore: quella di Natalia Pazzaglia, che ha perso entrambi i genitori e ha deciso di creare uno spazio “social” per chi vive un lutto. Oggi è diventata una comunità online e in carne e ossa, con i suoi “Death Café”, dove si impara a dare parole alla perdita e a trasformarla in cura. Perché, come spiega la sua ideatrice, «imparare la morte significa reimparare la vita». L'abbiamo incontrata e Si chiama Lasae ed è una newsletter (ma anche un sito, un podcast, un profilo Instagram) nata da un’esperienza personale di dolore: quella di Natalia Pazzaglia, che ha perso entrambi i genitori e ha deciso di creare uno spazio “social” per chi vive un lutto. Oggi è diventata una comunità online e in carne e ossa, con i suoi “Death Café”, dove si impara a dare parole alla perdita e a trasformarla in cura. Perché, come spiega la sua ideatrice, «imparare la morte significa reimparare la vita». L'abbiamo incontrata e ci ha raccontato tutto o quasi del suo progetto

Il bel sorriso di Natalia Pazzaglia, che s'è inventata “Lasae”

⌛ Tempo al tempo

Cose da leggere, vedere, ascoltare e fare in famiglia

• A proposito di morte: rischia di morire per davvero, il nostro Belpaese, se non si inverte la rotta della denatalità. Questa settimana sono usciti i numeri sconfortanti dell'Istat: nei primi 7 mesi del 2025 sono nati 13mila bambini in meno rispetto all'anno scorso ed è solo l'ultimo di una serie di record negativi che pare infinita. Gian Carlo Blangiardo, che dell'Istat è stato presidente, ha una proposta

• Anche un Paese che si chiude all'accoglienza dei bambini che una famiglia non ce l'hanno, muore. Il Forum della associazioni familiari ha organizzato un grande evento a Milano nella prima settimana di novembre per ricordare a tutti l'importanza di adozione e affido: scopri come partecipare

• Veri, purtoppo, sono i mostri e le torture che segnano la vita delle persone, in particolare di quelle costrette a fuggire dai propri Paesi: se puoi, organizza una visita al Festival “Fotografica” di Bergamo e immergiti nel progetto multimediale “Restano i fiori” . C'è luce, in tanto buio.

• Dedicare un fiore a un figlio morto, con un breve suo ricordo, per comporre un mazzo che con la sua bellezza possa donare consolazione ad altri genitori che vivono lo stesso lutto è anche la singolare missione che impegna mamma Margherita da quando ha perso il suo Paolo in un incidente in bicicletta. Se condividi questa terribile esperienza e vuoi proporle il tuo, di fiore, scrivi a Sofia e vi metteremo in contatto. Presto ti racconteremo per bene la sua storia e come funziona il suo mazzo di fiori.

• Anche le cose spesso muoiono, e non dovrebbero. L'abitudine allo scarto degli oggetti, ciò che è peggio, sta cambiando anche il nostro modo di trattare le persone. La proposta concreta di un'inversione di rotta arriva da Samuele Cattaneo nel libro “La parabola del riuso creativo” , che è una vera e propria ispirazione sul fronte educativo.

ghosting, ma coi fantasmi non c'entra nulla: l'interrompere ogni forma di comunicazione digitale con qualcuno senza spiegagli il perché è un fenomeno sempre più diffuso nelle relazioni affettive e interpersonali, non solo tra i ragazzi. Se sei interessato al tema, è uscito • Si chiama, ma coi fantasmi non c'entra nulla: l'interrompere ogni forma di comunicazione digitale con qualcuno senza spiegagli il perché è un fenomeno sempre più diffuso nelle relazioni affettive e interpersonali, non solo tra i ragazzi. Se sei interessato al tema, è uscito uno studio internazionale dell'Università Milano-Bicocca che dovresti leggere. All'Università Cattolica, invece, sempre i ragazzi si sono presi la parola per chiedere ai grandi di ascoltarli: ecco come è andata

• Non è un film solo per i bambini Coco della Disney-Pixar. Se non l'hai mai visto (è uscito nel 2017 a dire il vero...) questa è la tua buona occasione per farlo. Se invece lo conosci già, riguardalo in questi giorni. Fa proprio bene al cuore!

• Tutta a misura di bambino invece “Nino il fantasmino” , la nuova canzone del Piccolo Coro dell’Antoniano che (giustamente) prende Halloween molto alla leggera e al posto della paura insegna una lezione di coraggio, allegria e solidarietà.

Tutta la vita di Sofia, dopo la sua morte

Caterina Ceccuti, suo marito Guido De Barros e la piccola Sofia, che non c'è più

Sofia De Barros è volata in cielo nel 2017 dopo una lunga battaglia contro una malattia rara, che è finita su tutti i giornali per motivi sbagliati. I suoi genitori non hanno smesso di combattere e hanno trasformato la sua morte in speranza. Leggi tutta la storia

Il nostro padre ignoto, rappresentante mai

La cena delle anime nel borgo di Rebeccu

