Torna “Sofia”, la newsletter per tutta la famiglia
Domani il secondo appuntamento: dentro ci sono storie, riflessioni, strumenti pratici, idee e spunti per affrontare le sfide educative e per condividere la vita familiare di ogni giorno. Iscrivetevi!
1 min di lettura
October 25, 2025
Domenica 26 ottobre arriva il secondo numero di Sofia, la nostra newsletter per tutta la famiglia. Dentro ci sono storie, riflessioni, strumenti pratici, idee e spunti per affrontare le sfide educative e per condividere la vita familiare di ogni giorno, in questa puntata a partire da Halloween. Che, anche se non ci piace (ma ai più piccoli purtroppo, sì) può diventare una buona, anzi un'ottima occasione di confronto su temi non proprio scontati. Per chi non ne avesse letto il primo numero, il nome della newsletter è Sofia perché così in Italia ormai da oltre dieci anni (e l'Istat l'ha appena confermato anche per il 2025) chi diventa genitore decide preferibilmente di chiamare una figlia femmina. Sofia allora parla di famiglia, ma anche di speranza, di crescita, di futuro. Che è proprio quello che sentiamo il bisogno di offrire a chi la leggerà in questi tempi difficili e così disorientanti, insieme a tante novità in più: libri, film, podcast, buone pratiche da scoprire insieme. Con Sofia, che busserà alla porta di casa ogni due domeniche, vogliamo anche invitare i lettori a far parte di una comunità che si riconosce nei legami e nel sostegno reciproco: se vuoi riceverla, iscriviti qui. Ti verrà chiesto prima di registrarti al sito di Avvenire, poi dovrai rientrarci e cercare la sezione "Iscriviti alla newsletter" nel menu a tendina in alto a sinistra, vicino al logo della testata, infine cliccare su "Sofia". Ti aspettiamo!
© RIPRODUZIONE RISERVATA