La domenica in famiglia

È difficile parlare di famiglia dopo i giorni di Crans-Montana. Abbiamo stampati negli occhi i volti sorridenti e pieni di vita delle ragazze e dei ragazzi inghiottiti nell'incendio della notte di Capodanno, abbiamo nel cuore l'angoscia dei loro genitori, dei nonni, dei fratelli e delle sorelle stretti attorno alle bare o appesi a un filo di speranza nel centro Grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano, dove da ormai tre settimane Sofia, Giuseppe, Kean, Leonardo e gli altri lottano per sopravvivere. Lì, in quell'attesa, le famiglie si sono come trasformate in una : ci si abbraccia, ci si consola, qualcuno prega.

La canzone in questione si intitola Perdutamente e sembra scritta apposta per i ragazzi di Crans-Montana. Se ti va, ascoltala

I riti di famiglia, e la domenica che quasi tutti li racchiude, sono invece l'argomento di questa Sofia.

Adesso cominciamo.

Ma che domenica

Sulle pagine di Avvenire in questi giorni abbiamo riaperto un dibattito che ci sta a cuore e che ritorna, ciclicamente da qualche anno a questa parte, ad animare più che altro il mondo produttivo: se la domenica, cioè, non andrebbe più lavorata e piuttosto si dovrebbe sottrarla alla logica del consumo, per restituirla alla famiglia. La discussione viene per lo più affrontata con categorie economiche o giuridiche, ma raramente con lo sguardo rivolto a ciò che accade davvero nelle case, e cioè nelle famiglie in carne ed ossa, che vivono attraversate da turni, riunioni, incombenze, spese, impegni sportivi dei figli e chi più ne ha più ne metta.

Insomma, dibattiti (pur meritevoli) a parte, la domenica è davvero il giorno della famiglia? O meglio, riesce ancora ad esserlo? In mancanza di ricerche o statistiche in proposito – che tra l'altro auspichiamo possano presto essere realizzate –, noi lo abbiamo chiesto ad alcune persone di età e provenienza diversa. Ecco cosa ci hanno risposto.

Potremmo andare avanti a lungo, con queste testimonianze: c'è chi ci ha detto delle gite, chi delle lezioni di uncinetto con la zia, chi delle cucinate con mamme e nonne, chi dei tornei di carte o alla play-station. Chi è sconfortato per non riuscire più a portare i figli a Messa, chi invece ci riesce. C'è anche chi la domenica la rimpiange, perché è rimasto solo. Anche tu senz'altro avrai la tua domenica da ricordare e da raccontare: non un giorno in astratto del calendario fissato per dovere, o per abitudine, ma il momento concreto in cui la famiglia ha sempre ritrovato e continua a ritrovare uno spazio per se stessa e per darsi un significato.





Non importa che sia di domenica, se la domenica proprio non è possibile. Importa che una domenica, un tempo così, esista.

Importa che questo tempo torni, che si celebri, che sia sacro, che dica: qui ci siamo noi. In un mondo in disgregazione, d'altronde, i “riti” della famiglia – di cui la domenica è il contenitore privilegiato – tengono ( l'ultimo rapporto del Cisf ha dedicato alla faccenda un capitolo): parlare, andare in profondità nelle cose, mangiare insieme, progettare una vacanza, sono ancora attività che sia i genitori che i figli reputano fondamentali non solo per le relazioni reciproche, ma anche per la formazione della propria identità, per essere felici, per interagire meglio con gli altri fuori da casa. E per queste attività serve un tempo “altro”, strappato all’efficienza e alla prestazione, non funzionale a qualcosa, gratuito.Non importa che sia di domenica, se la domenica proprio non è possibile. Importa che una domenica, un tempo così, esista.Importa che questo tempo torni, che si celebri, che sia sacro, che dica:

🧰 La cassetta degli attrezzi

A metà tra la bussola e l'archivio

Iperproduttività, aperture ad ogni costo, agende zeppe di impegni, figli sempre in movimento. Sembra che, infine, anche la domenica ci sia stata rubata.

• Dati: in Italia oltre un terzo degli occupati lavora abitualmente nel fine settimana e circa 1 su 5 anche la domenica. Nei settori del commercio, della ristorazione, del turismo e della sanità, il lavoro festivo non è più un’eccezione ma la norma. Appuntamenti sportivi e agonistici si concentrano con oneri sempre maggiori nel giorno della festa.

• Rischi: il tempo comune scompare, la famiglia rischia di ridursi a un incastro logistico (indifferenza, relazioni svuotate, ruoli precostituiti).

• Opportunità: recuperare i riti familiari, non grandi eventi ma gesti ricorrenti capaci di generare appartenenza e memoria (passeggiate, film, giochi da tavola).



Questo è il momento per fermarti e immergerti Concretamente, che si fa? Come si salva la domenica (e la domenica cristiana)?Questo è il momento per fermarti e immergerti nella nostra raccolta di domande e risposte di senso fatta apposta per te . È un testo lungo, articolato, fatto per essere letto con calma, anche a più riprese. Riflettici su.

🖋️ Scritto in piccolo

Lo spazio a misura di bambino

Da sempre l’uomo usa la pelle come luogo di comunicazione. I tatuaggi – ma anche le scarificazioni – sono stati molto importanti nelle culture primitive: spesso disegni e cicatrici venivano impressi durante i riti che segnavano il passaggio all’età adulta, identificavano i guerrieri o rendevano evidenti le gerarchie. Un rito lo sono probabilmente ancora adesso. Perché, ieri come oggi, l’operazione è tutt’altro che indolore e, anzi, ci sono punti in cui gli aghi fanno un male cane: e chi sopporta il dolore? Chi è eroico, secondo i ragazzi. Di come i tatuaggi li fanno sentire, e dei rischi che sottovalutano, ha raccontato tutto la psicoanalista Maura Foresti ai lettori di PopUp, il mensile destinato ai preadolescenti, in un articolo che dovrebbero leggere (e anche tu, se vuoi).

📱 Chi ti influencer?

Famiglie sui social e in Rete

Il fotografo Andrea Petinari

Sono uno dei riti più silenziosi e tenaci, le foto di famiglia: album sfogliati, cornici sul mobile, immagini che tengono uniti i vivi e i morti, il passato e il presente. Andrea Petinari fa qualcosa di simile nello spazio pubblico: ferma le persone, le ascolta, le fotografa, restituendo dignità a legami, memorie, solitudini. Ogni volto che incontra è figlio, padre, madre. E ogni fotografia diventa un gesto che tiene insieme. Noi l'abbiamo incontrato

⌛ Tempo al tempo

Cose da leggere, vedere, ascoltare e fare in famiglia

• Ci sono riti, o meglio abitudini, che fanno male. Uno studio di Harvard le ha messe in fila e – manco a dirlo – c'è lo smartphone.

• Anche merendine, hamburger e patatine fanno male. In Inghilterra è entrato in vigore da qualche giorno il divieto alla pubblicità in tv sul cibo spazzatura prima delle 21. Una norma di buonsenso. In Italia, però, non si fa nulla in proposito.

Avvenire ha intervistato il perito di parte della loro difesa, Tonino Cantelmi. • Riti e abitudini della famiglia di Palmoli sono stati contestati dai giudici e dagli assitenti sociali, la vicenda la conosciamo bene. Questa settimanaha intervistato il perito di parte della loro difesa, Tonino Cantelmi. Il suo punto di vista sulla vicenda è interessante

• Sofia è ancora il nome preferito dagli italiani per una figlia femmina. Ne ha scritto il linguista Enzo Caffarelli sul sito della Treccani e vale la pena sapere perché (oltre che conoscere gli altri nomi più diffusi).

Il nostro padre ignoto e l'amica di Internet (aiuto, le tecnologie...)

Grazie di averci aperto la porta di casa.

