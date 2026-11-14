Si chiude in camera e non parla più: che cosa gli succede?

Che cosa gli succede” è una nuova serie di Sofia, la newsletter di Avvenire dedicata alle famiglie. In 15 appuntamenti, il neuropsichiatra infantile Stefano Vicari ci accompagna dentro il mondo degli adolescenti partendo da quelle situazioni che spesso lasciano mamme e papà pieni di domande. Come capire che cosa sta succedendo? Quali comportamenti fanno parte della crescita e quali nascondono un disagio? Un percorso per imparare a leggere i segnali e capire quando è il momento di chiedere aiuto.

«Esce soltanto per mangiare. Torna da scuola, va direttamente nella sua stanza e chiude la porta. Se provo a entrare si arrabbia. Prima mi raccontava tutto, adesso non so più niente di lei». È una delle preoccupazioni che ascolto più frequentemente dai genitori di adolescenti. La porta chiusa diventa il simbolo di una distanza difficile da accettare. Dove è finita quella bambina che cercava continuamente la nostra compagnia? E soprattutto, che cosa sta succedendo dall'altra parte della porta?

La prima cosa da sapere è che durante l'adolescenza il bisogno di stare da soli aumenta. È un cambiamento naturale, legato alla progressiva conquista dell'autonomia. Crescere significa anche imparare a separarsi, almeno in parte, dai propri genitori. Significa costruire uno spazio personale nel quale sperimentare pensieri, emozioni e interessi che non devono necessariamente essere condivisi con gli adulti. La propria camera può diventare il luogo in cui ascoltare musica, parlare con gli amici, fantasticare, riflettere o semplicemente riposarsi dopo una giornata trascorsa a scuola. Per molti genitori, però, questo cambiamento è difficile da comprendere e accettare. Fino a pochi anni prima conoscevano quasi tutto della vita della figlia: gli amici, le difficoltà, le piccole paure. Adesso scoprono di non avere più accesso a ogni aspetto del suo mondo. E possono interpretare questa distanza come un rifiuto. Ma desiderare maggiore riservatezza non significa necessariamente voler bene di meno ai propri genitori. Anzi, conquistare una certa autonomia è uno dei compiti fondamentali dell'adolescenza.

Naturalmente non tutte le porte chiuse raccontano la stessa storia. C'è una differenza importante tra una ragazza o un ragazzo che desidera trascorrere qualche ora da solo e uno che progressivamente rinuncia a incontrare gli amici, smette di frequentare la scuola, abbandona lo sport e perde interesse per attività che prima lo appassionavano. Nel primo caso siamo generalmente di fronte a una normale esigenza di autonomia. Nel secondo potrebbe esserci una sofferenza che merita attenzione. La distinzione non dipende tanto dal numero di ore trascorse nella propria stanza, quanto da ciò che accade nel resto della vita.

Un adolescente può trascorrere molto tempo da solo e mantenere comunque buone relazioni, frequentare regolarmente la scuola, coltivare interessi e partecipare alla vita familiare. Un altro può trascorrere meno tempo chiuso in camera, ma manifestare una progressiva perdita di interesse per le relazioni e per le esperienze quotidiane. È soprattutto questo cambiamento che dovrebbe interrogare gli adulti. Dietro un comportamento di isolamento possono esserci motivazioni molto diverse. Alcuni ragazzi temono il giudizio dei coetanei, altri hanno vissuto esperienze di esclusione o bullismo. Altri ancora attraversano momenti di particolare tristezza, sperimentano un'ansia intensa oppure stanno affrontando eventi familiari dolorosi. A volte la stanza diventa un rifugio, il luogo nel quale ci si sente protetti da richieste e aspettative percepite come eccessive.

Nel mio lavoro incontro adolescenti che restringono progressivamente il proprio mondo fino a farlo coincidere quasi interamente con la loro camera. Eppure, dietro comportamenti apparentemente identici, emergono storie profondamente differenti. Per questo dobbiamo evitare la tentazione di attribuire immediatamente un'etichetta a ciò che osserviamo. Il ritiro sociale non è una spiegazione, ma un comportamento di cui dobbiamo cercare di comprendere il significato. Come dovrebbero comportarsi allora i genitori? Prima di tutto evitando di trasformare quella porta in un terreno di scontro quotidiano. Entrare continuamente senza bussare, pretendere spiegazioni immediate o interpretare ogni silenzio come una provocazione può aumentare la distanza. Ma sarebbe altrettanto sbagliato rinunciare a qualsiasi tentativo di comunicazione, convincendosi che prima o poi tutto si risolverà spontaneamente.

Occorre trovare un equilibrio tra il rispetto della riservatezza e la responsabilità educativa. Bussare prima di entrare, rispettare alcuni momenti di solitudine, mantenere occasioni condivise durante la giornata sono gesti semplici, ma importanti. Anche una conversazione durante la cena, una passeggiata o un'attività svolta insieme possono diventare occasioni per mantenere vivo il rapporto. Senza pretendere che ogni incontro si trasformi in un interrogatorio. Se però l'isolamento aumenta, se la ragazza o il ragazzo smette di frequentare la scuola, interrompe le amicizie, modifica profondamente il ritmo sonno-veglia o appare per lo più triste e disinteressato, è necessario approfondire. Non bisogna aspettare che il ritiro diventi totale prima di chiedere una valutazione professionale. Intervenire precocemente può impedire che una difficoltà iniziale finisca per compromettere aspetti importanti della crescita.

E quando un figlio rifiuta di parlare? Possiamo comunque fargli sapere che siamo disponibili, senza costringerlo a confidarsi immediatamente. Possiamo dirgli che abbiamo osservato un cambiamento, che siamo preoccupati e che vorremmo capire come aiutarlo. Se la difficoltà persiste, anche i genitori possono rivolgersi a un professionista per ricevere indicazioni su come affrontarla. C'è infine qualcosa che gli adulti dovrebbero ricordare. Non possiamo pretendere di conoscere ogni pensiero dei nostri figli, né possiamo proteggerli da tutte le difficoltà che incontreranno. Possiamo però continuare a essere presenti, offrendo sicurezza senza soffocare il loro bisogno di indipendenza. La porta della camera di un adolescente non deve necessariamente restare aperta. Ciò che conta è che rimanga aperta la possibilità di incontrarsi, parlarsi e chiedere aiuto quando se ne sente il bisogno.