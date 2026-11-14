I figli e la pornografia: le cose da fare (e da non fare), i campanelli d'allarme, le parole per educare all'affettività

Parliamo di porno e di educazione. Da una parte il male, dall’altra il bene. Sì, questa volta, contrariamente alle nostre abitudini, vogliamo e dobbiamo essere tranchant. Senza attenuanti. Importante essere chiari, senza infingimenti, trasparenti con noi stessi e con i nostri figli. Da una parte c’è l’espressione di tante cose che sono sicuramente male, cioè il mondo gigantesco del porno, talmente esteso da non permettere di definirne con certezza i confini. Dall’altra c’è il desiderio di bene, manifestato spesso a fatica da tanti genitori confusi, in bilico tra il disorientamento educativo, il timore di apparire fuori dalla realtà, la tentazione dell’indifferenza. Ma quanto è gigantesco quel mondo che produce e propaga il male in tante forme? Ci sono stime di settore e analisi di mercato che parlano di un valore globale di oltre 280 miliardi di dollari. La cifra, più o meno credibile, includerebbe la produzione di filmati, i siti streaming, le app di incontri, le webcam, le piattaforme di abbonamento e tutto il settore dell’intrattenimento per adulti. «Si può combattere contro un gigante simile?», si chiedono i genitori.

Un dubbio legittimo, che nasce sia dalle dimensioni del fenomeno, sia dall’ormai diffusa e consolidata accettazione sociale. Abbiamo accolto il male e l’abbiamo rivestito di bene, o quasi. Sembra incredibile, ma è proprio così. Non è un’esagerazione. Non vogliamo avviare crociate anacronistiche. Ma non vogliamo neppure ridurre a barzelletta una questione terribilmente seria. «Ma quante storie, il porno c’è sempre stato», minimizzano coloro che fingono tolleranza senza rendersi conto che si tratta di un’apertura nefasta e che i confronti con il passato sono improponibili. Una volta, almeno fino a mezzo secolo fa, prima dell’avvento dei cinema a luci rosse, il porno era tutto o quasi concentrato in tre giornaletti che si scorgevano nascosti in un angolo dell’edicola, poi chissà come, venivano acquistati anche se vietati ai minori, con mille cautele e altrettanti stratagemmi e, ancora chissà come, finivano talvolta in mano per qualche momento ai ragazzini curiosi. Ma tutto nell’ombra, in modo furtivo e guardingo, con la preoccupazione di farli sparire al più presto e la netta consapevolezza di un gesto accompagnato dalla più totale disapprovazione sociale e da una condivisa condanna morale.

Poi sono arrivati i film porno nelle sale, poi il web è esploso e le parti si sono invertite. Oggi la pornografia vorrebbe presentarsi come normale possibilità tra tante altre opzioni e, dopo la rivoluzione digitale, l’offerta è cresciuta in modo esponenziale. Sappiamo che il 10-15 per cento del totale delle ricerche effettuate su Google è legato a contenuti a luci rosse, e che portali come Pornhub e XVideos hanno decine di miliardi di visite l’anno. Poi, accanto a questi e altri giganti del web, ci sono circa 4 milioni di altri siti con contenuti pornografici espliciti oppure che rimandano a materiale per adulti, cioè il 15-30 per cento di tutto il web. Questo perché, accanto alla produzione tradizionale legata al circuito cinematografico, sempre più ridotto, oggi sono dominanti le piattaforme basate su abbonamenti diretti, con creatori e creatrici – mai appellativo appare fuori posto - di contenuti autoprodotti che vendono il loro materiale a un pubblico di abbonati. Circa 3-4 milioni di influencer che si mostrano senza censure per un pubblico pagante e che – parliamo sempre di stime – hanno centinaia di milioni di utenti nel mondo, cioè persone disposte a versare una quota fissa per avere un contatto virtuale in diretta. Si calcola che solo OnlyFans, la piattaforma più diffusa, abbia 400 miliardi di visite mensili a livello mondiale. E, di conseguenza, che i suoi organizzatori facciano registrare guadagni per miliardi di dollari. Quanti? Non lo sappiamo ma certamente quella del porno è una delle industrie più remunerative a livello globale.

Non sono dati segreti, si possono reperire facilmente sul web, tutto raccontato alla luce del sole. Perché allora abbiamo voluto metterli in fila qui, prima di avviare la nostra riflessione sul mondo della pornografia e sulle conseguenze che ha prodotto nel cervello dei nostri ragazzi e, prima ancora, nel nostro? Perché la vastità straordinaria di questo pianeta, con la sua estensione mediatica, la sua penetrazione culturale e i suoi guadagni miliardari, tanto grandi da essere difficilmente quantificabili, è la misura che rende quasi impossibile agli occhi dei genitori e di tutte le persone di buona volontà, l’impegno di combatterlo. Sappiamo che è male, vorremmo dirlo, ma non osiamo, non ne siamo capaci, non troviamo il modo. Eppure dobbiamo farlo. Non si tratta di moralismo fuori dal tempo. Sappiamo bene che l’educazione all’affettività e alla sessualità delegata al porno via web è il peggio che si possa immaginare. Ci siamo ripetuti fino alla noia che quella del porno è “scuola” deteriore per i nostri ragazzi, perché calpesta e avvilisce il senso autentico dell’affettività e della sessualità, perché con l’insistenza parossistica nel mostrare un’anatomia completamente sganciata da qualsiasi riferimento interiore, spegne la mente, produce ansia e aggressività, confonde la realtà, azzera i codici etici, alimenta l’egocentrismo, sconvolge il senso critico, apre la strada a depressione e psicosi. Sappiamo bene che la radice del maschilismo affonda anche in quella virilità spropositata e violenta che può sottomettere in ogni modo la donna, umiliarla e farne carne da (finto) piacere. La violenza di genere si nutre anche di queste immagini sciagurate. Se come genitori non siamo in grado di fare fronte comune per dire no alla pornografia, o almeno per mostrare modelli educativi autentici e alternativi, stiamo aprendo la strada a rischi incalcolabili. Nei casi migliori avremo alimentato la scintilla perversa del bullismo, del sexting, della sextortions. Nei peggiori potremo assistere a forme di dipendenza con derive verso la psicosi, qualcosa di pericoloso e distruttivo come l'alcool e la droga. Lo abbiamo scritto più volte, anche su queste pagine, ma siamo consapevoli che si tratta di uno sforzo destinato a scontrarsi con il pericolo più grande, quello del tentativo di minimizzare che porta all’assuefazione e che costruisce nuovi luoghi comuni, nuove presunte certezze. La più disastrosa suggerisce: «Pornografia? Ma che male c’è? Oggi è tutto normale». Purtroppo è vero. Non abbiamo dato dignità a pornoattrici e pornoattori che partecipano a trasmissioni tv, fanno pubblicità e vengono accolti come esperti di umanità e campioni di saggezza, invidiati e osannati? Perché mai dovremmo scandalizzarci? Ecco, perché mai?

Davanti a un nemico così potente, con mezzi e capacità di espansione straordinari, in grado di convincere e di normalizzare l’opinione pubblica senza strepiti e senza barricate morali, non sarebbe più semplice arrendersi ed accettare il pensiero dominante, magari fingere accettazione, se non proprio accoglienza? Certo, molto più facile. E infatti per chi rifiuta di pensare in proprio, il problema è già risolto. Invece noi siamo convinti – e tutti i genitori dovrebbero esserlo altrettanto - che la pornografia sia, oltre che una ferita morale per chi la fa, per chi la propone e per chi la guarda, un profondo e ramificato male sociale, una struttura malvagia che contribuisce a distorcere i desideri, le fantasie e i comportamenti dei ragazzi – ma anche degli adulti - che inganna e confonde. Eppure si tratta di una verità che suscita scarso seguito. In ambito educativo se ne parla poco. La scuola tace, le famiglie sono in difficoltà. Anche la pastorale, lo diciamo con amarezza, non scende in campo da tanto tempo con argomenti chiari ed espliciti per spiegare i motivi che rendono la pornografia inaccettabile e irricevibile per l’antropologia cristiana. Non è tutto chiaro, non è tutto scontato, non tutto è stato detto. E allora è forse il caso di rimettere in fila queste verità e di ripeterci le buone ragioni che ci spingono nonostante tutto a dire no, che non ci stiamo alla normalizzazione delle nostre menti e dei nostri stili di vita pilotati dall’impero della pornografia, che non ci stiamo a vedere i nostri ragazzi vivere e, soprattutto, pensare la sessualità come in un film porno. La vita è altro. Gridiamolo forte.

Perché la pornografia devasta il cervello dei ragazzi (e quello dei grandi)?

È la questione decisiva. Dobbiamo avere ben chiaro che il porno non è un passatempo divertente, né tantomeno innocente. Il porno è intriso di male – lo ripetiamo fino alla noia perché va ripetuto - ha mille volti oscuri e mille conseguenze negative. Vediamo in sintesi. Innanzi tutto il porno crea una grave dipendenza, l’erotizzazione precoce dell’infanzia, con i nostri bambini esposti troppo precocemente e troppo pervasivamente a contenuti erotico-sessuali, genera complesse alterazioni dello sviluppo psicoaffettivo, come l’incapacità di gestire l’intimità e il conseguente cortocircuito sessuale-aggressivo. E tutto ciò sta avvenendo con una velocità sorprendente e con adulti incerti, disorientati, incapaci di cogliere le conseguenze di questa situazione. Un’educazione – anzi una diseducazione – sessuale quasi ormai interamente fondata sulla pornografia, già a partire dal 10-11 anni, costruisce cervelli molto sbilanciati – lo confermano tutti gli esperti - sul sistema della dopamina e predisposti alla dipendenza. Sono state più volte illustrate le conseguenze sul cervello degli adolescenti determinate dai cosiddetti neuroni “mirror”, che determinano la capacità di modificarsi sulle spinte psicosociali e sugli stimoli esterni. Grazie a questi sistemi neuronali complessi, il cervello è capace di profonde immedesimazioni imitative, quello di un adolescente è particolarmente plastico e molto sbilanciato sul sistema limbico, il sistema antichissimo delle emozioni profonde. Pornografia, ma anche droghe, alcol, stimolano fortemente il sistema limbico e le parti più ancestrali, irrazionali ed impulsive del cervello.

Esiste una vasta ricerca scientifica e clinica che descrive l'uso compulsivo della pornografia attraverso meccanismi sovrapponibili alle dipendenze da sostanze o da gioco d'azzardo. Studi neuroscientifici hanno rilevato che un consumo elevato e prolungato di pornografia è associato a una minore reattività del sistema di ricompensa e a una riduzione del volume di materia grigia nello striato dorsale, cioè una struttura profonda del cervello, fondamentale per il controllo dei movimenti, per l’apprendimento delle abitudini, per l’elaborazione dei processi di ricompensa. La persona che si abitua a cercare nel porno ciò che non trova nella realtà, sviluppa una sorta di tolleranza verso il peggio. Per ottenere lo stesso rilascio di dopamina, cioè le stesse emozioni forti, cerca contenuti via via più estremi, scioccanti o violenti. La dipendenza psicologica genera ansia, irritabilità e sbalzi d'umore quando il consumo viene interrotto. Inoltre, provoca una profonda "disconnessione affettiva", con difficoltà nell'instaurare o mantenere relazioni intime reali, ma anche disfunzioni sessuali da ansia da prestazione o da desensibilizzazione visiva e isolamento sociale. Ecco perché il porno devasta il cuore e annebbia la conoscenza, ecco perché convince i nostri ragazzi – ma molto spesso anche gli adulti - che sia un mondo affascinante, che quella ginnastica erotica sia eccitante, che sia bello e giusto conoscere ogni posizione pur ignorandone completamente il senso e le ragioni perché noi adulti abbiamo deciso di battere in ritirata, di tacere non sapendo bene cosa dire. E, tacendo, inneschiamo nei nostri ragazzi il dubbio che il mondo del porno non sia solo motivo di curiosità e di benessere, ma – con una pratica ormai diffusa e consolidata – sia anche perfettamente lecito. È una convinzione che sfuma i confini e, alla fine rende tutto accettabile. Avventurandosi nell’arcipelago infinito dei milioni e milioni di siti porno, dove tutto è classificato con ordine per gusto e orientamento, offerto con immediatezza, disponibile senza problemi e, naturalmente, senza valutazioni se non morali, almeno di opportunità, distinguere tra porno e porno, tra pornografia e pedopornografia diventa quasi impossibile. È un altro inganno. Il confine tra pornografia e pedopornografia è talmente labile da risultare impossibile tracciare una linea tra il presunto lecito e il certamente illecito. L'adescamento dei minori a scopo sessuale in rete è ormai un fatto assodato e ben noto.

Nella corsa a inseguire i desideri degli utenti, sempre in cerca di situazioni che possano stupire e attirare l'interesse, a rappresentare in modo esplicito e sempre più audace situazioni sessuali con perversioni e incroci sessuali di ogni tipo, l’industria del porno non si ferma davanti a nulla. Cioè che viene richiesto lo serve comunque. In modo esplicito, quando la legge lo permette. Nei siti più occulti, quelli del dark web, quando si entra nel mondo della pedopornografia, della violenza, del sesso alimentato dalle fantasie peggiori. Nessuna preoccupazione etica, tanto meno alcun riguardo per le nostre attenzioni educative. Ecco perché combattere la pornografia vuol dire anche combattere la mentalità che costruisce e sostiene gli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili. Vuol dire combattere la violenza di genere, vuol dire costruire una società in cui la donna è rispettata per la sua realtà umana e personale, non per il suo corpo più o meno attraente. Spieghiamolo meglio.

Perché pornografia vuol dire violenza di genere?

C’è un’altra verità scomoda che spesso viene lasciata sullo sfondo quando si analizzano i mali del porno. C’è un filo diretto tra normalizzazione della pornografia e violenza contro le donne, tra pornografia e maschilismo, tra pornografia e diseguaglianze di genere. Ripetiamolo spesso e non dimentichiamolo quando torniamo ad interrogarci sulle cause dell’ultimo femminicidio, dell’ultimo gesto di violenza contro le donne.

Ricerche sull'analisi dei contenuti dei pornografici più popolari, hanno evidenziato che oltre l'88 per cento delle scene analizzate contiene forme di violenza fisica o verbale come schiaffi, soffocamento, sottomissione, ingiurie e altro che qui non vogliamo neppure ricordare. E che queste violenze sono quasi sempre dirette verso le donne. Anzi, sono presentate come desiderate o piacevoli per la stessa vittima, secondo un vecchio e abusato cliché secondo cui la donna va presa con la forza «perché tanto poi le piace». Un luogo comune vergognoso e insulso, avvilente per la donna ma anche per chi lo propaga e lo sostiene. Una prassi schifosa che viene normalmente diffusa dai siti porno e che alla fine, proprio perché il porno gode di questa diffusione estesa e capillare, una sua rispettabilità mediatica – purtroppo - costruisce pensieri e convinzioni. Non sono fantasie, purtroppo. Decine di studi hanno dimostrato una correlazione statistica significativa e costante: il consumo di pornografia è associato a una maggiore adesione ad atteggiamenti sessisti, alla condivisione della violenza di genere e alla razionalizzazione, ma anche alla minimizzazione, del consenso e delle molestie.

E poi, come detto, la ripetuta esposizione a narrazioni in cui il "no" femminile viene trasformato in un "sì" attraverso l'insistenza o la sopraffazione altera la percezione della reciprocità nei ragazzi – e non solo - portando a confondere la prevaricazione con la passione e con lo stile relazionale che deve caratterizzare un vero uomo. Triste, ma è così. Non chiedere mai e ottenere tutto, anche il corpo della partner di turno, con ogni mezzo, violenza e abusi compresi. Nei video porno è, fino a un certo punto, finzione. Ma poi non dobbiamo stupirci quando avviene nella realtà, con ragazzini di 13-14 anni calati nei panni dei predatori più insaziabili. «Ma come mai? Chi l’avrebbe mai detto, ragazzini così bravi ed educati». Nulla di strano. Solo il frutto di decine e decine di video divorati sullo smartphone.

Porno e abusi sui minori. Vogliamo vederci chiaro?

E per gli abusi sui minori? Il meccanismo è più o meno lo stesso. La “cultura” del corpo e delle relazioni diffusa e promossa dalla pornografia contribuisce, insieme ad altri fattori, a radicare quella mentalità abusante che poi sfocia in pensieri e gesti intollerabili. Anche in questo caso la letteratura criminologica e psicopatologica non lascia spazio al dubbio: il legame tra la fruizione della pornografia e la piaga degli abusi sui minori è studiata e dimostrata. Ci sono ricerche che spiegano come decine di abusatori seriali abbiano messo a punto le loro modalità di intervento proprio con l’abitudine a video porno estremi. La psicologia forense ha evidenziato come la dipendenza e la ricerca di stimoli sempre più forti possano spingere persone vulnerabili ad attraversare la soglia del gravemente vietato - oltre che illegale - per accedere alla pedopornografia. Siamo nell’ambito della patologia, certamente, ma si tratta di un disturbo che nei video offerti dal porno più disgustoso non è mai inteso come tale, anzi assume modalità accettabili, perversioni presentate quasi come normalità perché ciascuno – viene spiegato - «ha il diritto di soddisfare la propria libido». Ancora una volta si configura il problema del confine tra lecito e illecito. La pornografia, che vive nel male e diffonde il male, tende a abbattere ogni muro e rendere accettabile ogni pulsione, in un gioco esplicito di suggestioni e di inganni più o meno palesi. Esistono milioni di video con minori che forse non sono tali ma – si lascia intendere – forse lo sono o comunque possiamo fingere che lo siano. La pervasività di alcune categorie commerciali del porno che simulano la minore età - come le narrazioni "step-family", "teen", o "schoolgirl" - contribuisce a erodere i confini culturali della tutela dell'infanzia, ipersessualizzando l'immagine degli adolescenti e dei minori nelle rappresentazioni mediatiche. Ecco perché, parlando di pornografia e di abusi, siamo di fronte a un doppio rischio. Da una parte, nella mente degli adulti più fragili, si rinsalda la convinzione che non esistano limiti per la fruizione sessuale di cui l’abuso è solo una delle possibili varianti, dall’altro abbiamo una vasta popolazione di preadolescenti e adolescenti esposta precocemente a modelli sessuali aggressivi che si abitua a considerare normali, comunque stimolanti, comportamenti abusivi o non consensuali tra minori stessi, come il sextortion, il revenge porn tra banchi di scuola o comunque dimostra di non saper comprendere la gravità della condivisione di materiale intimo magari rubati ai coetanei. La mentalità abusante si nutre anche in questo modo e non dobbiamo andare lontano per scoprire le cause di quei comportamenti, basta guardare negli smartphone dei nostri ragazzi. E magari decidere una buona volta di correre ai ripari. Anche se, come diremo tra poco, spegnere, vietare, mettere blocchi e filtri non basta per risolvere il problema.

Perché la pornografia spegne la relazione?

Esperienze precoci, pubertà psichica anticipata, contenuti erotici sempre a portata di mano hanno, tra le altre conseguenze, quella di rendere la sessualità qualcosa di sempre meno interessante per i nostri adolescenti. Il fenomeno è stato fotografato in modo esauriente da alcuni esperti, tra tutti lo psicologo Matteo Lancini in un testo di cui abbiamo parlato anche su queste pagine (A volte ti amo. La rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni, Einaudi 2026). Lancini mette insieme le conseguenze del porno a quelle derivanti dal mondo digitale che alimentano il narcisismo e hanno di fatto sostituito il corpo sessuale con il corpo estetico. L’adolescente mostra quindi sempre meno interesse per il corpo dell’altro sia perché non ha più nulla da scoprire, sia perché appare molto concentrato su sé stesso. La pornografia, insieme al complesso delle altre condizioni di vita, soprattutto quelle derivanti dalla fragilità delle nuove famiglie, ha avuto l’effetto di spingere a tacitare bisogni emotivi ed esigenze espressive più autentiche, aprendo la strada a una sofferenza profonda. Il ragazzo di 15 o 16 anni che ritiene noiosa e poco attraente la sessualità non è un ragazzo più sereno, ma solo più confuso, spinto a guardarsi dalla dipendenza affettiva – quella che potrebbe nascere dal rapporto con un/una partner in carne ed ossa – per rifugiarsi nella dipendenza emotiva della solitudine e del rapporto virtuale. La pornografia insomma, anche se non come unica causa, spegne lo sviluppo della capacità di amare in modo maturo e potenzialmente generativo perché orienta verso nuovi stereotipi identitari, affettivi e relazionali fondati sull’affermazioni di sé stessi, sull’estetismo dei corpi, sulla vigoressia (la mania di essere sempre in forma), sull’alimentazione salutista in modo maniacale. Ma è facile comprendere che dietro questi stili di vita c’è una profonda insicurezza e, a lungo andare, l’insoddisfazione che apre la strada da una parte al ritiro dal mondo (hikikomori) dall’altra a dipendenze e psicosi soprattutto di tipo alimentare (anoressia e bulimia). Questo timore, o comunque indifferenza, o comunque distacco verso la vita di coppia, non si tradurrà nella fine della coppia, anche se il desiderio sessuale reso sempre più flebile e incerto come risposta alle iperboli del porno, rischia di essere profondamente modificato. Possiamo immaginare, seguendo la riflessione dell’esperto, che le coppie del futuro, lasciando finalmente da parte l’erotismo malato e patologico del porno, sappiamo costruire nuovi modelli di sessualità partendo da un’amicizia amorosa, pensando e studiando come mettersi alla giusta distanza l’uno dall’altro, in base alla reciprocità dei bisogni e delle aspettative. Una speranza di riscoprire quelle relazioni autentiche che il porno – questo non va mai dimenticato – sta spegnendo, narcotizzando e distorcendo nel cuore dei nostri ragazzi. E che quindi, anche per questo va combattuto ed emarginato.

Perché più che divieti abbiamo bisogno di di educazione?

Siamo arrivati al punto decisivo. Come facciamo a fronteggiare un mostro smisurato, dalle mille teste, con risorse infinite e che, soprattutto, è stato accolto di fatto – salvo minimi dettagli - dalla legislazione e dalla mentalità corrente? Affrontare il tema della pornografia per dire no a tutto quello che abbiamo cercato di spiegare finora, rappresenta oggi una delle sfide educative più complesse e urgenti. I genitori, come detto, si trovano disarmati: da un lato regna un diffuso clima culturale del "tutto concesso e tutto normale" che normalizza l'accesso precoce a contenuti espliciti; dall'altro, la distanza generazionale, una sorta di malinteso pudore, la difficoltà di trovare parole, tempi, modi per raccontare quello che ci sta a cuore, rendono complicato aprire un dialogo autentico, equilibrato, efficace che però va avviato, con misura e costanza. Da anni, su queste pagine, raccontiamo l’urgenza di proporre una riflessione profonda, strutturata e non giudicante sui temi dell’affettività e della sessualità. Ne abbiamo parlato a lungo anche nel nostro appuntamento quindicinale su Sofia, sottolineando le difficoltà della famiglia ma anche lamentando i vuoti della scuola dove - com’è noto – una legge assurda impedisce di affrontare l’argomento in modo continuativo e metodico fino alle secondarie superiori, quando ormai ragazzi e ragazzi hanno già conoscenze più o meno approfondite, anche se quasi sempre precarie e parziali, se non dal punto di vista funzionale – dove hanno già imparato tutto – certamente da quello molto più importante del significato e della relazionalità. Senza questo progetto educativo, che va avviato con le modalità corrette e con i linguaggi adeguati fin dalla scuola primaria, sarà impossibile affrontare in modo adeguato sia il discorso sulla pornografia, sia quello sull’identità di genere, chiave di volta per introdurre concetti come emozioni, sentimento, rispetto, attesa, reciprocità.

È un processo educativo che richiede pazienza e metodo, e in cui non può avere la pretesa di risolvere tutto in poco tempo. Più che insegnare comportamenti, occorre mettersi a disposizione, ascoltare emozioni e vissuti, accompagnare offrendo significati e proposte più che norme tassative. Da questo punto di vista l’elenco dei divieti – questo si può, questo no – è sempre una scelta perdente. Vietare lo smartphone fino a 12 o 14 anni, come già proposto in vari Paesi, è certamente una misura che dovrebbe mettere al riparo dai rischi peggiori ma, senza un percorso educativo parallelo, finirà per ridursi all’ennesimo proclama. È quello che da tempo propongono pedagogisti e psicologi come Daniele Novara e Alberto Pellai – ne abbiamo parlato a lungo sulle nostre pagine – ben consapevoli che il divieto, se non viene accompagnato da una spiegazione in grado di farne comprendere il senso, non può essere la strategia risolutiva. Eliminato il telefonino, la pornografia rientrerà da mille altri rivoli, dal pc, da altri device, molto semplicemente dal telefonino di mamma e papà che qualche genitore meno avveduto finirà per lasciare nelle mani dei ragazzi. Oppure ci sarà sempre il compagno più furbo e smaliziato che, come capitava un tempo con i giornalini porno che non avrebbe potuto essere acquistati dai minori di 18 anni, avrà a disposizione uno smartphone recuperato in casa, magari dal fratello maggiore, con qualche sotterfugio. Sradicare la pornografia e azzerare l’immenso mercato che la sostiene e diffonde potrebbe essere una soluzione definitiva, ma non è realisticamente praticabile. Va quindi considerata la possibilità che quei contenuti nascosti possano continuare a colmare il vuoto informativo dei nostri ragazzi, offrendo risposte alle domande che noi genitori non osiamo affrontare. E invece dobbiamo farlo. Come? Vediamo insieme qualche spunto, senza la pretesa di essere esaustivi.

Come superare il tabu del “tutto normale” e decostruire la pornografia?

Parlare di pornografia con i ragazzi non è mai semplice, perché dobbiamo parlare di corpi, di sesso, di intimità. Ma dobbiamo farlo, senza imbarazzi, Parlando con calma e serenità, nessuna condanna moralistica, nessun tono giudicante, mai dimenticare che si tratta di un compito educativo fondamentale che oggi, soprattutto in Italia, non viene fatto da nessuna altra realtà educativa. E, come più volte detto, se non lo facciamo noi genitori, lo fanno gli algoritmi pornografici.

Il primo obiettivo potrebbe essere quello di decostruire la pornografia, spiegando che quello che appare è solo una rappresentazione cinematografica e spettacolarizzata costruita per scopi di guadagno, l’intimità umana è un’altra cosa perché è nutrita di attesa, di tenerezza, di rispetto, di delicatezza. Tutti aspetti che nella finzione pornografica non hanno cittadinanza. Quindi, diciamolo con fermezza, il tipo di rapporto mostrato dalla pornografia, è falso, ingannevole, finisce per essere una presa in giro di chi guarda. Oggi i ragazzi vivono in un contesto in cui la trasgressione, anche quella sessuale, è stata sdoganata e mercificata, rendendo difficile distinguere ciò che è mediaticamente artefatto e manipolato da ciò che è umanamente credibile. La pornografia non lo è. Ci sono corpi, sì, ma ridotti a oggetti di performance, spogliati di reciprocità, fragilità, tenerezza e tempi di conoscenza. Molti video offrono come normali, quindi accettabili e replicabili, dinamiche di prevaricazione, aggressività o asimmetria di potere, spacciandole per desideri condivisi. E poi, questo va detto, nella narrazione pornografica non c'è mai spazio per il dialogo, l'imbarazzo, il confronto, la tenerezza, che sono invece i pilastri di una sessualità sana. Sono soltanto corpi, senza parole e senza sentimenti. Materia senza anima. Nessuna ragazza ma anche nessun ragazzo capace di guardarsi dentro con sincerità, vorrebbe una relazione costruita su questi presupposti. E va sottolineato. Attenzione però alle parole. Non confondiamo i piani della riflessione dicendo che le scene porno sono brutte e peccaminose – come certamente sono – ma cerchiamo di stimolare nei ragazzi il senso critico, chiedendo: "Questi modelli rispettano la dignità delle persone coinvolte? Vedere queste immagini fa sentire a tuo agio, ti crea ansia, ti disturba? Non avverti un senso di disagio?". Si tratta di passare dal giudizio morale all'analisi critica della realtà. Non che il giudizio morale non sia importante, ma qui stiamo parlando di educazione all’affettività. Se intrecciamo la questione morale dovremmo coinvolgere anche il discorso sulla fede che richiede altri percorsi di avvicinamento.

Come rimettere insieme l’alfabeto dei sentimenti?

Abbiamo capito che la migliore prevenzione contro la “scuola” della pornografia non è il controllo poliziesco della cronologia del web e neppure il digiuno dal telefonino – metodi sempre aggirabili - ma la costruzione di uno spazio interiore ed esteriore in cui i ragazzi possano dare nome alle proprie emozioni, possano comprendere come dare ordine alla confusione sentimentale che hanno nel cuore. Dobbiamo aiutarli a capire e che le illusioni della pornografia, che nel migliore dei casi offre gratificazioni emozioni labili e superficiali, sono completamente diverse dalla vita reale che richiede capacità di sintonizzarsi sulle lunghezze d’onda dell’altro/a, ascolto, tolleranza, empatia. Nella pornografia non c’è nulla di tutto ciò. Non c’è nulla, soprattutto – e questo è un altro punto su cui bisogna insistere – che aiuti a comprendere l’autentico linguaggio del corpo. Nel porno è solo strumento di prestazioni, quasi uno strumento meccanico utilizzato per raggiungere l’orgasmo, ma noi sappiamo che con il corpo possiamo esprimere ben altro, cioè la nostra identità, il nostro stato d’animo, le nostre sensazioni, la nostra storia. Raccontiamolo con semplicità. Per scoprire gli inganni della pornografia e aiutare i nostri ragazzi a farlo, non serve essere esperti di tecnologia – anche se qualche competenza è indispensabile - serve soprattutto diventare esperti di umanità. E questo ogni genitore preoccupato per il futuro dei propri figli può farlo. Ma è importante, quando si affronta la questione della tecnologia, spostare l'asse dal controllo ("Cosa guardi sul telefono?") all'ascolto ("Cosa provi quando vedi certe cose? Cosa pensi che significhi amare qualcuno?"). Spieghiamo loro che il rispetto dell'altro non è una norma formale o un obbligo burocratico. Portiamoli a riconoscere che l'altro/a non è mai a nostra disposizione o un mezzo per il nostro piacere, bensì un soggetto portatore di diritti, limiti e dignità inviolabili. Quindi esattamente il contrario di quanto mostra la finzione pornografica. Si tratta di costruire una grande operazione verità. Non è semplice. Ma dobbiamo provare.

Cinque consigli per aiutarli a dire no al porno

Siamo alle conclusioni e tentiamo a fare un po’ di sintesi in questo lungo dialogo che dovrebbe aiutarci ad offrire ai nostri ragazzi qualche strumento per difendersi dall’inganno del porno.

1) Passiamo da un approccio normativo ("si fa, non si fa") a un approccio empatico di ascolto (interroghiamoci insieme, dare valore alle parole e alle emozioni).

2) Spostiamo il focus dalla prestazione alla relazione: la cultura digitale e la pornografia tendono a ridurre la sessualità a una performance tecnica, a un'immagine estetica o a un consumo immediato. Noi sottolineano con forza il primato della parola, dell’incontro umano, della tenerezza, del rispetto, dell’attesa.

3) Aiutiamo i ragazzi a spostare lo sguardo dal “come si fa” al “come ci si sente”, con alcune domande aperte del tipo: «Cosa fa la differenza tra un'esperienza vissuta con affetto e una vissuta solo per curiosità?». Oppure: «Credi che i modelli proposti dal porno raccontino la fatica e la bellezza di conoscersi davvero? Che spazio lasciano alla tenerezza?».

4) Non dobbiamo correggere la condotta ma validare l’emozione. I ragazzi hanno bisogno di sentire che la loro curiosità, la loro confusione, le loro ansie non sono "sbagliate" in partenza. Il giudizio morale stronca sul nascere la comunicazione; l'ascolto accogliente la alimenta. Invece di attaccare: «Ma come ti viene in mente di guardare una schifezza del genere?», proviamo a dire: «Capisco che oggi sia considerato normale vedere scene come questa. Però proviamo a guardare cosa c'è nella realtà… Spesso le cose non sono come sembrano».

5) Alleniamo l’ascolto attivo e sospendiamo il giudizio. Spesso noi genitori ascoltiamo non per capire, ma per avere l'opportunità di replicare o dare una "lezione morale". Gli adolescenti se ne accorgono subito e smettono di parlare. Invece di emettere sentenze – anche quando siamo di fronte a video che ci fanno inorridire – facciamo domande di approfondimento, tipo: "Aiutami a capire il tuo punto di vista...", "Cosa ti fa pensare questo? Perché lo ritieni interessante?".