La manutenzione dell’amore: con la tecnica del kintsugi si rimettono insieme anche i cocci di una coppia

Rita e Cesare Giorgetti hanno 5 figli e 87 nipoti. Lui è stato per tanti anni direttore della libreria diocesana di Rimini e poi formatore per la Caritas diocesana. Impegnati da sempre nella pastorale familiare si sono avvicinati all’esperienza dell’Eremo di Caresto (San’Angelo in Vado, arcidiocesi di Urbino – Urbania - Sant’Angelo in Vado), prima come utenti, poi membri attivi per l’organizzazione di incontri e ritiri spirituali per coppie di sposi e fidanzati. Con loro prosegue la serie di riflessioni che troverai pubblicate sulla newsletter di Avvenire dedicata alle famiglie, “Sofia”: iscriviti gratuitamente. Qui invece le puntate precedenti.

Io e Rita siamo sposati da 46 anni. Se dovessimo definire la nostra storia con una parola, diremmo Cura della relazione. Cura che nasce da una profonda crisi: dopo 12 anni di matrimonio, era nata la nostra quinta figlia, la nostra relazione va in crisi. Tra giudizi e pretese reciproche, incapacità di comunicare senza ferirsi, e diversità di linguaggi affettivi, scopriamo di non riuscire più ad accogliere e amare l’altro cosi com’è. Il credere comunque che il nostro matrimonio fosse più grande delle nostre difficoltà ci ha spinto a chiedere aiuto e siamo arrivati a Caresto, un centro di spiritualità coniugale, nelle Marche che organizza i fine settimana per coppie. Per diverso tempo più volte all’anno abbiamo partecipato ai weekend di formazione proposti e questo ha permesso la ri-nascita della nostra coppia. A Caresto abbiamo capito che la coppia viene dopo Dio ma prima di tutto il resto - compresi i figli (che scoperta!!!) - e che la cura della relazione è la cosa più importante e imprescindibile che possiamo fare. Senza cura nessuno può sopravvivere. E a Caresto ci è stata data la cassetta degli attrezzi per la cura: il dialogo del cuore, la preghiera di coppia, la sessualità come relazione.

Dopo qualche anno di frequentazione come “utenti”, don Piero Pasquini, fondatore della Comunità ci ha chiesto di passare “dall’altra parte”. Così si siamo messi al servizio delle coppie che vanno a Caresto nei fine settimana e dei gruppi che da varie parti d’Italia chiedono di poter fare incontri e/o ritiri con il materiale, il metodo e le coppie di Caresto. Questo lavoro di “accompagnamento” delle coppie e dei gruppi famiglia, ha fatto crescere innanzitutto noi, nella nostra relazione. Ci ha fatto capire ancora di più l’importanza della cura che si deve avere nella coppia l’uno dell’altro e insieme della relazione: dare le cose per scontato è il pericolo maggiore che una coppia può correre. Ma la cosa più importante che questo cammino con le coppie, anche attraverso tanti accompagnamenti fatti da coppia a coppia, ci ha fatto capire che ogni “crisi “ è un momento di Grazia, una visita del Signore che chiede di ”rivedere” la nostra relazione con una prospettiva nuova, uno sguardo nuovo: lo sguardo di Dio che non vede solo ciò che sei ma soprattutto ciò che, con la Sua Grazia e la tua disponibilità, potrai diventare. Uno sguardo misericordioso, perdonante, che dice: «Tu sei più grande del tuo peccato».

E abbiamo capito che ogni coppia ha in sé la forza e la capacità di ri-nascere e ri-cominciare purché non sia sola, con l’aiuto di Dio e di una comunità, di un gruppo sposi, di compagni di viaggio. Da questo cammino sono anche nati due libri: La manutenzione della coppia. Istruzioni per l’uso e La crisi di coppia. Imparare insieme a riparare e ripartire (Effatà 2025). Oggi noi ci possiamo definire “bellissimo vaso nuovo”, riparato con la tecnica del kintsugi. Noi occidentali siamo soliti buttare un vaso quando cade e si rompe, seppure a malincuore perché trattasi di un oggetto prezioso. In Giappone, invece, la rottura di una ciotola, di un vaso o di una teiera diventa un’occasione per renderli ancora più pregiati. Per rimettere insieme i pezzi di un oggetto rotto i giapponesi utilizzano un metallo prezioso (di solito oro o argento liquido oppure una lacca di polvere dorata). Quando i cocci si riuniscono vengono fuori alcune nervature che rendono più originale il pezzo. Le cicatrici, anziché privare l’oggetto del suo valore, gli conferiscono un aspetto unico ed irripetibile. La tecnica del kintsugi permette di realizzare vere e proprie opere d’arte partendo da un oggetto rotto, che per definizione è imperfetto. A noi verrebbe da dire: «Un vaso rotto è rotto e non sarà mai come prima», invece il kintsugi ci spiega che «un vaso rotto diverrà più bello di prima perché saprà di vita vissuta». Ecco, a Caresto abbiamo imparato a fare “la manutenzione della coppia” e rimettere insieme i cocci rotti per un nuovo bellissimo vaso.