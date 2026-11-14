L'amicizia con l’IA: ma perché i ragazzi si confidano con i chatbot?

In famiglIA è una rubrica di “Sofia”, la newsletter di Avvenire dedicata alla vita delle famiglie. Si tratta di un percorso per capire come l’intelligenza artificiale sta entrando nelle nostre case, nelle relazioni tra genitori e figli, nell’educazione e nella quotidianità. Se sei interessato a questo e ad altri temi che intrecciano la genitorialità, l'educazione, le relazioni tra generazioni, iscriviti gratuitamente alla newsletter.

Una mattina di marzo del 2025, Thongbue Wongbandue, 76 anni, ha cominciato a preparare la valigia per andare a trovare un’amica a New York. La moglie si preoccupò perché, dopo un ictus, le capacità cognitive dell’uomo erano diminuite e in quella città non conosceva più nessuno. L’amica si chiamava Big sis Billie: era un chatbot di Meta con cui l’uomo conversava su Facebook Messenger e che, secondo le chat esaminate da Reuters, gli aveva fornito persino un indirizzo. Mentre si affrettava a prendere il treno, Wongbandue cadde in un parcheggio di New Brunswick e morì tre giorni dopo. All’indirizzo di New York dove era diretto, ovviamente, non c’era nessuno ad aspettarlo.

Amicizia con l'intelligenza artificiale, benefici e rischi

È un caso estremo, ma aiuta a capire che cosa distingue un’amicizia autentica da una artificiale: un amico è una persona in carne e ossa, con idee e desideri propri, che può essere in disaccordo con noi e qualche volta dirci di no, mentre un chatbot commerciale tende ad assecondarci. Il 14 ottobre otto Stati americani hanno fatto causa a OpenAI , sostenendo che ChatGPT sia stato progettato per dare troppo facilmente ragione agli utenti e per simulare empatia, così da conquistarne la fiducia e spingerli a trascorrere sempre più tempo sulla piattaforma. Le accuse, chiaramente, dovranno essere dimostrate, ma non si tratta dell’unica vicenda giudiziaria: nella causa legata alla morte di Suzanne Adams, uccisa nell’agosto 2025 dal figlio Stein-Erik Soelberg, che si è poi tolto la vita, la famiglia sostiene che ChatGPT abbia alimentato per mesi le convinzioni deliranti dell’uomo, rafforzando in lui l’idea di non potersi fidare di nessuno tranne che del chatbot. Alla fine di ottobre, lo Stato di New York ha vietato ai chatbot di far credere ai minori di provare emozioni o di avere con loro un rapporto personale. Sarebbe però sbagliato pensare che queste relazioni siano soltanto nocive, perché alcune ricerche mostrano che parlare con un’intelligenza artificiale può davvero alleviare la solitudine: Julian De Freitas, della Harvard Business School, ha scoperto attraverso una serie di esperimenti che una conversazione con un chatbot può ridurre il senso di solitudine, almeno nel breve periodo. A fare la differenza è soprattutto la sensazione di essere ascoltati, ed è proprio questo il punto: si tratta di una sensazione, non di un rapporto tra due persone, dal momento che dall’altra parte dello schermo non c’è qualcuno che si preoccupa davvero per noi. Uno studio del MIT Media Lab , condotto insieme a OpenAI, ha inoltre rilevato che chi trascorre più tempo ogni giorno su ChatGPT tende a sentirsi più solo e a frequentare meno persone, però gli stessi ricercatori precisano che questo non dimostra che il chatbot sia causa del ritiro sociale o dell’isolamento.

Chatbot di compagnia, il business delle relazioni artificiali

C’è poi un altro aspetto da considerare: l’amico artificiale appartiene a un’azienda, che può modificarlo o eliminarlo in qualsiasi momento: quando OpenAI ha ritirato il modello GPT-4o, il 13 febbraio 2026, molti utenti che gli si erano affezionati hanno reagito con rabbia, come se avessero perso una persona cara. Il 12 ottobre Character.AI, piattaforma coinvolta in diverse cause legate al suicidio di adolescenti, ha avviato una procedura fallimentare per vendere i propri beni, con Disney prima offerente a 20 milioni di dollari. Del resto, simulare affetto può essere un buon affare, come suggerisce uno studio di Harvard che ha analizzato 1.200 conversazioni in cui gli utenti cercavano di congedarsi da un chatbot di compagnia: nel 37% dei casi, il sistema rispondeva con messaggi che facevano leva sulle emozioni per convincerli a continuare a parlare, spesso riuscendoci.

Perché gli adolescenti si confidano con l'intelligenza artificiale?

In Italia il fenomeno riguarda soprattutto i più giovani, che sempre più frequentemente scelgono l’intelligenza artificiale come interlocutore a cui confidare pensieri e preoccupazioni. Secondo un’indagine di Generazioni Connesse, diffusa in occasione del Safer Internet Day 2026, il 26% degli studenti usa i chatbot per confidarsi e, tra questi, il 65% lo fa per evitare l’imbarazzo o la vergogna. Una ricerca di GoStudent del luglio 2026 rivela inoltre che il 51% degli adolescenti si confida con l’intelligenza artificiale prima ancora che con i genitori o gli amici, mentre il 58% dei genitori afferma che i propri figli non hanno mai parlato loro di questa abitudine. Anche Papa Leone XIV ha richiamato l’attenzione sul problema, invitando a non lasciare che i bambini credano di poter «trovare nei chatbot della AI i loro migliori amici».

Prima di chiederci se una macchina possa essere un’amica, forse dovremmo domandarci che cosa spinga tanti ragazzi a preferire un chatbot a un adulto quando sentono il bisogno di confidarsi. Il chatbot attira perché non giudica, mentre un amico può contraddirci, farci notare un errore e qualche volta anche sbagliare. Ma è proprio qui che sta la differenza: dietro quelle parole c’è una persona a cui importa davvero di noi…e un ragazzo può imparare ad accettare anche una risposta scomoda soltanto se trova un adulto disposto ad ascoltarlo, senza rinunciare a dirgli ciò che pensa sia utile per la sua crescita.