Intelligenza Artificiale a scuola, ad Aversa 14 studenti scrivono 14 romanzi con l'IA

Può l’Intelligenza Artificiale aiutare uno studente a scoprire capacità che non sapeva di possedere? La risposta arriva da un’aula dell’Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” di Aversa, dove quattordici ragazzi, alcuni dei quali non avevano mai letto un libro per intero, sono diventati autori di altrettanti romanzi. Un percorso durato quattro anni, senza finanziamenti straordinari e con appena un’ora di laboratorio alla settimana, nel quale l’IA è stata utilizzata per accompagnare la creatività degli studenti: a raccontarlo è Lorenzo Redaelli, docente, formatore e autore del volume “La classe potenzIAta” (Mondadori Università). La sua esperienza riporta al centro la relazione educativa, perché la vera innovazione, prima ancora che negli algoritmi, potrebbe risiedere nella capacità della scuola di riconoscere il talento di ciascuno.

Professore Redaelli ci può raccontare come è nata questa esperienza e, soprattutto, perché ha deciso di intraprendere un percorso così particolare?

È nata in una classe quadriennale di istituto tecnico, con molte difficoltà di scrittura e poca fiducia nelle proprie capacità. Non c'erano condizioni ideali né finanziamenti. Siamo partiti in prima da racconti a gruppi ispirati a libri come Io, robot di Asimov; in seconda abbiamo fondato una casa editrice fittizia, le Edizioni del Gallo, con correttori di bozze, grafici e impaginatori. Questi primi due anni, insieme a molte altre sperimentazioni, sono raccontati nel mio libro. Al terzo e al quarto anno ognuno ha scritto un proprio romanzo, un'ora a settimana per due anni. Volevo che provassero che cosa significa scrivere per un lettore vero e che scoprissero la letteratura come un dialogo a cui si può partecipare in prima persona.

Che cosa le hanno insegnato questi ragazzi?

Che le etichette sono provvisorie. I bravi e i non bravi della pagella non coincidevano con i protagonisti del progetto, e il lavoro di gruppo ha fatto emergere competenze che le verifiche tradizionali non riuscivano a rilevare. Una studentessa con gravi difficoltà ortografiche ha vinto il concorso di poesia della scuola. Un'altra, convinta che la narrativa non facesse per lei, ha scritto più di quattrocento pagine. Gli studenti sono possibilità in movimento, e il momento in cui li incontriamo è soltanto un punto di partenza.

Siamo abituati a pensare che la tecnologia allontani i giovani dalla profondità delle relazioni, come è possibile che proprio l'Intelligenza Artificiale contribuisca a far emergere una dimensione così autenticamente umana?

Al centro del laboratorio c'erano le storie, il lavoro di gruppo e il confronto continuo tra i ragazzi; la tecnologia stava ai margini. L'Intelligenza Artificiale ha abbassato la soglia d'ingresso, perché chi temeva la pagina bianca ha trovato un primo interlocutore, ma le scelte narrative sono rimaste dei ragazzi. Inoltre, per dialogare con la macchina servono proprio le competenze testuali che insegniamo: un prompt è a tutti gli effetti un testo, con un destinatario e uno scopo.

Veniamo al cuore della questione: concretamente, come hanno utilizzato l'Intelligenza Artificiale i suoi studenti?

Ciascuno restava l'autore del proprio testo e usava l'Intelligenza Artificiale in ruoli precisi: come tutor, per sviluppare un personaggio o chiarire un passaggio, secondo l'idea di sostegno temporaneo che Bruner chiamava scaffolding; come correttore di bozze; come membro esperto del gruppo, da ascoltare e contraddire. Abbiamo usato con più cautela la revisione stilistica, che tende a uniformare i testi verso uno stile medio e senza profondità, benché i modelli generativi stiano migliorando rapidamente su questo fronte.

Nel suo laboratorio gli studenti hanno compilato anche un diario d'uso dell'IA…perché?

Accanto al romanzo c'era un secondo file in cui ciascuno annotava quanto e per che cosa aveva usato l'Intelligenza Artificiale. Lo scopo era rendere visibile il processo anzitutto allo studente stesso, che in questo modo impara a riconoscere quando delega e quando decide. È un esercizio di metacognizione, cioè di consapevolezza dei propri processi di apprendimento.

Nel suo laboratorio ha scelto di non assegnare voti, si potrebbe obiettare che una scuola senza voti rischi di perdere rigore. Che cosa risponderebbe? E come si può valutare, in maniera attendibile, il progresso di uno studente?

Che il rigore risiede nella qualità del feedback. La ricerca sulla valutazione formativa mostra da tempo che restituire allo studente informazioni su dove si trova e su come procedere produce apprendimenti più solidi, mentre il voto rischia di diventare l'obiettivo stesso dello studio. Il progresso si osserva nel tempo: bozze, revisioni, diario d'uso, capacità di motivare le proprie scelte.

Le vorrei porre una domanda forse provocatoria…leggendo il racconto della sua esperienza, viene da chiedersi se il vero elemento rivoluzionario sia stato ChatGPT oppure un insegnante che ha saputo dedicare tempo ai ragazzi, ascoltarli, motivarli e credere nelle loro possibilità. Se avesse realizzato lo stesso laboratorio senza l'IA, che cosa sarebbe cambiato?

Il cuore del percorso sarebbe rimasto, perché si reggeva sul tempo dedicato e sulla scelta di non mettere voti. L'Intelligenza Artificiale lo ha reso più accessibile, dato che senza di essa qualcuno si sarebbe fermato davanti alla pagina bianca. In una classe priva di quella cornice pedagogica avrebbe soltanto accelerato la delega; dentro un progetto educativo con obiettivi di apprendimento ben definiti, invece, può aiutare ogni studente a scoprire una voce che forse non sapeva di avere.