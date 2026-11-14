I missionari digitali e il viaggio del Papa

bit.ly/4zGRURv), una piattaforma di formazione cattolica, ma c’è anche un account personale Instagram, forte di 114mila follower. Ripetuti sui vari social e premiati da centinaia di migliaia di visualizzazioni ci sono due brevi filmati. Il giorno prima della veglia di preghiera di Leone XIV con i giovani di Montevideo don Amorós (bit.ly/4iJ2uQM) compare insieme ad altri due presbiteri attivissimi sui social, Juan Andres Verde (bit.ly/4erkApg) e Marcelo Marciano (bit.ly/4iJ2hNu) all’Estadio del Centenario. Sul capo un casco blu da cantiere, al collo il badge degli addetti ai lavori, il loro messaggio è di attesa entusiasta per l’evento; viene anche fornito l’hashtag che copre l’intera presenza del papa nel paese. Dopo che Leone XIV è ripartito, su uno sfondo che potrebbe essere un aeroporto, insieme agli stessi due confratelli compie un bilancio della visita all’insegna della gioia popolare suscitata, evocando le tre immagini del ponte, delle palme e del mate proposte dal papa stesso, durante l’omelia a Paysandú, per descrivere la missione della Chiesa dell’Uruguay. In quale modo i missionari digitali interagiscono con un evento ecclesiale di grande impatto comunicativo come il viaggio apostolico di un papa nel loro paese? Ripropongo questa ricerca mentre Leone XIV visita territori rivelatisi, finora, particolarmente fertili per la missione digitale. Il primo che vado a monitorare è Ignacio Amorós Rodríguez, presbitero spagnolo trentanovenne che in Uruguay è missionario in senso pieno, nelle file dell’Opus Dei. Sul web dirige “Se buscan rebeldes” (), una piattaforma di formazione cattolica, ma c’è anche un account personale Instagram, forte di 114mila follower. Ripetuti sui vari social e premiati da centinaia di migliaia di visualizzazioni ci sono due brevi filmati. Il giorno prima della veglia di preghiera di Leone XIV con i giovani di Montevideo don Amorós () compare insieme ad altri due presbiteri attivissimi sui social, Juan Andres Verde () e Marcelo Marciano () all’Estadio del Centenario. Sul capo un casco blu da cantiere, al collo il badge degli addetti ai lavori, il loro messaggio è di attesa entusiasta per l’evento; viene anche fornito l’hashtag che copre l’intera presenza del papa nel paese. Dopo che Leone XIV è ripartito, su uno sfondo che potrebbe essere un aeroporto, insieme agli stessi due confratelli compie un bilancio della visita all’insegna della gioia popolare suscitata, evocando le tre immagini del ponte, delle palme e del mate proposte dal papa stesso, durante l’omelia a Paysandú, per descrivere la missione della Chiesa dell’Uruguay.

bit.ly/4zrzDqE), una squadra di 70 missionari digitali ha coperto la visita di Leone XVI animando una diretta streaming (bit.ly/4zmxSuC) prevista in oltre 50 ore e che a conti fatti è stata inferiore in quantità (ne ho contate meno di 40) ma decisamente interessante. Da un momento pubblico del papa all’altro, tre missionari/e da studio seguivano e commentavano le immagini, e talvolta si collegavano con un inviato/a sul posto. Per quanto modesti se paragonati ai numeri delle presenze reali nelle piazze argentine, i dati complessivi delle visualizzazioni (110mila, 171mila e 135mila rispettivamente per le tre giornate del 9, 10 e 11 novembre) testimoniano che lo sforzo organizzativo è stato riconosciuto e premiato dagli utenti, che ovviamente si collegavano da varie zone dell’Argentina e da altri paesi ispanofoni. Continui gli scambi con i follower, tramite video, audio e messaggi sulla chat, specie nei momenti di passaggio da un evento all’altro. Lo stesso don Pablo Savoia, appena terminata l’iniziativa, ha commentato su “ADN Celam” (bit.ly/4iNFAaZ) che la sua ricchezza è consistita proprio nella possibilità di generare interazioni con coloro che seguivano la visita: «In uno streaming, nella trasmissione in diretta su YouTube, non siamo solo spettatori, ma partecipiamo anche». In Argentina, convocati sul canale YouTube della Conferenza episcopale e guidati dal parroco e docente quarantacinquenne Pablo Savoia (), una squadra di 70 missionari digitali ha coperto la visita di Leone XVI animando una diretta streaming () prevista in oltre 50 ore e che a conti fatti è stata inferiore in quantità (ne ho contate meno di 40) ma decisamente interessante. Da un momento pubblico del papa all’altro, tre missionari/e da studio seguivano e commentavano le immagini, e talvolta si collegavano con un inviato/a sul posto. Per quanto modesti se paragonati ai numeri delle presenze reali nelle piazze argentine, i dati complessivi delle visualizzazioni (110mila, 171mila e 135mila rispettivamente per le tre giornate del 9, 10 e 11 novembre) testimoniano che lo sforzo organizzativo è stato riconosciuto e premiato dagli utenti, che ovviamente si collegavano da varie zone dell’Argentina e da altri paesi ispanofoni. Continui gli scambi con i follower, tramite video, audio e messaggi sulla chat, specie nei momenti di passaggio da un evento all’altro. Lo stesso don Pablo Savoia, appena terminata l’iniziativa, ha commentato su “ADN Celam” () che la sua ricchezza è consistita proprio nella possibilità di generare interazioni con coloro che seguivano la visita: «In uno streaming, nella trasmissione in diretta su YouTube, non siamo solo spettatori, ma partecipiamo anche».