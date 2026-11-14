I missionari digitali e il viaggio del Papa
La diretta streaming collettiva in Argentina, l’entusiasmo di tre preti uruguaiani, le pagine ufficiali di Chiclayo e della Chiesa del Perù
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November 14, 2026
In quale modo i missionari digitali interagiscono con un evento ecclesiale di grande impatto comunicativo come il viaggio apostolico di un papa nel loro paese? Ripropongo questa ricerca mentre Leone XIV visita territori rivelatisi, finora, particolarmente fertili per la missione digitale. Il primo che vado a monitorare è Ignacio Amorós Rodríguez, presbitero spagnolo trentanovenne che in Uruguay è missionario in senso pieno, nelle file dell’Opus Dei. Sul web dirige “Se buscan rebeldes” (bit.ly/4zGRURv), una piattaforma di formazione cattolica, ma c’è anche un account personale Instagram, forte di 114mila follower. Ripetuti sui vari social e premiati da centinaia di migliaia di visualizzazioni ci sono due brevi filmati. Il giorno prima della veglia di preghiera di Leone XIV con i giovani di Montevideo don Amorós (bit.ly/4iJ2uQM) compare insieme ad altri due presbiteri attivissimi sui social, Juan Andres Verde (bit.ly/4erkApg) e Marcelo Marciano (bit.ly/4iJ2hNu) all’Estadio del Centenario. Sul capo un casco blu da cantiere, al collo il badge degli addetti ai lavori, il loro messaggio è di attesa entusiasta per l’evento; viene anche fornito l’hashtag che copre l’intera presenza del papa nel paese. Dopo che Leone XIV è ripartito, su uno sfondo che potrebbe essere un aeroporto, insieme agli stessi due confratelli compie un bilancio della visita all’insegna della gioia popolare suscitata, evocando le tre immagini del ponte, delle palme e del mate proposte dal papa stesso, durante l’omelia a Paysandú, per descrivere la missione della Chiesa dell’Uruguay.
In Argentina, convocati sul canale YouTube della Conferenza episcopale e guidati dal parroco e docente quarantacinquenne Pablo Savoia (bit.ly/4zrzDqE), una squadra di 70 missionari digitali ha coperto la visita di Leone XVI animando una diretta streaming (bit.ly/4zmxSuC) prevista in oltre 50 ore e che a conti fatti è stata inferiore in quantità (ne ho contate meno di 40) ma decisamente interessante. Da un momento pubblico del papa all’altro, tre missionari/e da studio seguivano e commentavano le immagini, e talvolta si collegavano con un inviato/a sul posto. Per quanto modesti se paragonati ai numeri delle presenze reali nelle piazze argentine, i dati complessivi delle visualizzazioni (110mila, 171mila e 135mila rispettivamente per le tre giornate del 9, 10 e 11 novembre) testimoniano che lo sforzo organizzativo è stato riconosciuto e premiato dagli utenti, che ovviamente si collegavano da varie zone dell’Argentina e da altri paesi ispanofoni. Continui gli scambi con i follower, tramite video, audio e messaggi sulla chat, specie nei momenti di passaggio da un evento all’altro. Lo stesso don Pablo Savoia, appena terminata l’iniziativa, ha commentato su “ADN Celam” (bit.ly/4iNFAaZ) che la sua ricchezza è consistita proprio nella possibilità di generare interazioni con coloro che seguivano la visita: «In uno streaming, nella trasmissione in diretta su YouTube, non siamo solo spettatori, ma partecipiamo anche».
La permanenza di Leone XIV in Perù durerà da sola quanto quelle in Uruguay e Argentina messe insieme, ed è tuttora in corso. Un segnale dell’accompagnamento che sta avendo da parte dei missionari digitali del paese è il video comparso il 4 novembre sulla pagina Facebook della Conferenza episcopale peruviana (bit.ly/4AxiEnL): 13 di loro si alternano in 70 secondi pronunciando preghiere e voti in vista della visita, con il sottofondo di una musica andina. Tra i commentatori più in vista non mancherà padre Paolo Larrán, spagnolo, 70 anni, agostiniano come il papa e come lui missionario in Perù, «prete mediatico» per antonomasia grazie soprattutto alla radio ma, da qualche tempo, presenza non trascurabile anche sui social. Per ora l’agenzia digitale argentina “Dnewsok” sta facendo circolare un’intervista (bit.ly/4jbItUd) nella quale questo religioso racconta la genesi della nomina di Robert Prevost a vescovo di Chiclayo da parte di papa Francesco. È proprio la diocesi di Chiclayo, il cui vescovo è un altro agostiniano, Edinson Edgardo Farfán Córdova, ad assicurare, attraverso il suo sito (bit.ly/4f1Hp2Q) e i suoi social, una copertura capillare delle due giornate che il papa vi trascorre interamente. Ed è questo stesso vescovo, in qualità di responsabile della Commissione episcopale per i mezzi di comunicazione, a fare appello ai cattolici perché si informino sulla visita di Leone XIV «sempre attraverso i mezzi ufficiali della Chiesa» (bit.ly/3Vop49C), tra i quali la piattaforma accuratamente allestita (bit.ly/4BZpxPW).
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