Come formare i missionari digitali evitando liti e sovraesposizioni

José Manuel De Urquidi, messicano, 41 anni, ha creato una società di produzione di contenuti digitali professionali per le organizzazioni cattoliche. È riconosciuto a livello ecclesiale al punto da essere stato nominato, su indicazione dell’Assemblea sinodale continentale dell’America Latina, membro a pieno titolo del Sinodo 2021-2024. Pertanto è utile frequentare l’“Evangelization Lab” che ha aperto sul web da qualche mese: iscrivendosi, si può rimanere aggiornati su molto di quello che si muove nell’ambito della missione digitale, specie nelle Americhe. Dallo scorso lunedì, ogni settimana De Urquidi pubblica un post di aggiornamento su «cosa stanno facendo le Chiese locali in tutto il mondo per rispondere all’appello del Vaticano a partecipare alla missione di Cristo online», e la mole di iniziative che segnala nel primo articolo, riassuntivo del 2026, è impressionante. Ne sono protagoniste le conferenze episcopali di Venezuela, Colombia, Portogallo e Argentina, oltre a quelle riunite nella Federazione asiatica (FABC); le diocesi di Rio de Janeiro, Yaoundé, Filadelfia, Linz; alcune università pontificie e la Rete teologica e pastorale panafricana PACTPAN. De Urquidi vi vede le Chiese locali «riconoscere» i propri creator cattolici, «formarli», «accompagnarli», «inviarli» e «promuovere occasioni perché facciano comunità», dal momento che «hanno la stessa missione! La missione di Cristo! Solo che si trovano sulla nuova frontiera missionaria» dell’ambiente digitale.

L’esorcista in astinenza mediatica

Questo ambiente, tuttavia, porta in sé una sovraesposizione che può diventare problematica per la stessa testimonianza ecclesiale resa online. Penso a due notizie recenti. La prima è quella di un presbitero ed esorcista dell’arcidiocesi di Denver, Chad Ripperger, al quale il vescovo James R. Golka ha chiesto di astenersi per un anno da «discorsi pubblici e interviste» (ne riferisce, tra altri, “America Magazine” ). Sessantaduenne, fondatore della semicontemplativa Societas Matris Dolorosissimae (i membri sono noti come “padri Doloran”), dichiaratamente tradizionalista (il sito personale è “ Sensus Traditionis” ), padre Ripperger è assai popolare sui media per le sue apparizioni in podcast di gran successo, oltre che per la sua presenza stabile sulla piattaforma “Sensus Fidelium TV” e sui relativi social. Sono soprattutto i temi legati al demoniaco quelli sui quali, in quanto esorcista, egli viene più spesso interpellato dai media, con affermazioni relative anche al rapporto tra il diavolo e i presunti alieni. Sebbene dall’arcidiocesi di Denver non siano trapelati i motivi dell’astinenza mediatica chiesta a padre Ripperger, è probabile che – come commenta Religion Digital bit.ly/48zuUIa – nei ripetuti e seguitissimi interventi pubblici sia venuta meno quella “prudenza” che invece è richiesta canonicamente agli esorcisti. Ma non solo a loro.

Un dibattito aspro tra pastori