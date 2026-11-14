A Roma i turisti lasciano gli auricolari sui cancelli delle rovine, a Roma. Causando un bel danno. E i social hanno già reso il gesto una moda

Questo articolo è stato pubblicato sull'inserto per bambini di Avvenire del giovedì, Popotus: può essere curioso e interessante anche per i lettori adulti, ma soprattutto dagli adulti (genitori o nonni) può essere utilizzato per condividere un momento di lettura e confronto coi più piccoli.

Cosa fanno centinaia di cuffiette appese alle ringhiere dei Fori Imperiali, a Roma? È la nuova fissazione dei turisti convinti di dover lasciare una traccia tangibile del loro passaggio nella nostra bellissima capitale. Certo non sarà un ricordo affettuoso visto che, così facendo, causano un danno: quegli auricolari ¬di poco valore – distribuiti durante le visite guidate – non solo sono brutti da vedere ma l’amministrazione sarà costretta a pagarne la rimozione e lo smaltimento. Naturalmente, la diffusione delle immagini su TikTok ha contribuito ad alimentare il fenomeno che secondo alcuni è irrispettoso del decoro di un’area archeologica tra le più preziose al mondo e secondo altri si può considerare alla stregua di un’installazione artistica spontanea e colorata.

E prima è toccato ai lucchetti

Prima degli auricolari, sempre a Roma, è toccato ai lucchetti. Colpa del successo del libro, poi diventato film, Ho voglia di te, pubblicato nel 2006. I due protagonisti chiudono un lucchetto intorno a un lampione di Ponte Milvio gettando, poi, la chiave nel Tevere per dare al loro amore un valore indissolubile. Da allora, migliaia di altri innamorati hanno replicano la scena: e l’amministrazione è costretta, a intervalli regolari, a rimuovere quintali di lucchetti...

Cicche sul muro: bleah...

A Seattle, negli Stati Uniti, esiste il muro delle gomme masticate. Turisti e abitanti le attaccano a un muro di Post Alley, un’abitudine nata tra le persone in coda per entrare al Market Theater. Oggi il muro, a dir poco disgustoso, è un’attrazione turistica. Nel novembre 2015 servirono 130 ore di lavoro per rimuovere circa 1.066 chili di gomme. Nel giro di pochi giorni, però, i visitatori avevano già ricominciato ad appiccicarle.

Una monetina, tanti danni

Nel bosco di The Hermitage, vicino a Dunkeld, in Scozia, i visitatori martellano a forza le monetine nei tronchi e nei ceppi, come portafortuna. Nel 2024 i responsabili dell’area hanno chiesto di evitarlo: l’usanza era sempre più diffusa ma il metallo delle monete, rilasciato lentamente nel legno, danneggia l’ambiente in cui vivono insetti e larve. Anche un tronco morto, insomma, è ancora la casa di qualcuno.