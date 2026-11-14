Alto che allarmi bomba: per la Russia la pizza è pericolosissima (soprattutto a scuola)

Questo articolo è stato pubblicato sull'inserto per bambini di Avvenire del giovedì, Popotus: può essere curioso e interessante anche per i lettori adulti, ma soprattutto dagli adulti (genitori o nonni) può essere utilizzato per condividere un momento di lettura e confronto coi più piccoli.

Chi avrebbe mai detto che la pizza potesse essere un pericoloso strumento di influenza politica e culturale... Eppure, è proprio questo per Vitaly Borodin, responsabile ¬– in Russia –¬ del Progetto federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione. Borodin, molto vicino al presidente Vladimir Putin, ha definito la pizza «tutt’altro che un semplice cibo ma soft power in una scatola di cartone». Con il termine soft power (il potere morbido) si intende la capacità di un Paese di influenzare gli altri attraverso la propria forza di attrazione: se la cultura di quel Paese, i suoi valori o il suo stile di vita suscitano interesse e ammirazione, anche le sue idee e le sue proposte possono trovare più ascolto all’estero. Tutto questo, l’Italia lo otterrebbe con la pizza, tanto più pericolosa se servita nelle mense scolastiche: secondo Borodin, ai bambini russi basterebbe mangiare una margherita a scuola per affezionarsi un po’ di più all’Italia e un po’ di meno alla Russia. E, se non bastasse, Elena Yampolskaya, anch’essa consigliera di Putin, ha giocato la carta della salute: la pizza fa male – ha dichiarato alla stampa – ragion per cui va bandita dal menù delle mense, sostituita da cibi tradizionali russi. Eppure molte di quelle che chiamiamo tradizioni sono nate da qualcosa che veniva da lontano, che ci è piaciuto e, con il tempo, è diventato parte della nostra vita. Magari un po’ cambiato: proprio la pizza ha fatto il giro del mondo e dappertutto qualcuno l’ha rifatta a modo suo. Negli Stati Uniti la mangiano con l’ananas... L’Italia ci mette la pizza, il resto del mondo la fantasia.