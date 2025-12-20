Giochiamo! Che bel regalo

Questo è la copertina del 18 dicembre di Popotus, il giornale di attualità per bambini in edicola ogni giovedì allegato ad Avvenire.

Cosa c’è di più prezioso dei momenti trascorsi con le persone che ci vogliono bene? A Natale c’è un regalo perfetto, migliore di tutti: il tempo, preferibilmente da passare insieme giocando. Meglio se lontano dagli schermi, come suggeriscono i medici dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, a Roma. Sperimentate – consigliano i pediatri – quei giochi in cui è necessario attendere il proprio turno e rispettare quello dell’altro, dove bisogna collaborare per raggiungere il risultato e, se non ce la si fa, tollerare l’insuccesso. Anche la vittoria va vissuta con stile, senza esagerare e senza sminuire chi ha perso... Si gioca – e speriamo che si giochi tanto, questo Natale – ma anche ci si allena a vivere con gli altri. Il tempo può diventare esso stesso un regalo, non costa niente ma è inestimabile: condividerlo è importante perché gli oggetti prima o poi finiscono tra i rifiuti ma i ricordi no. Allora, perché non incartare un bel “buono tempo” per una passeggiata nel parco, una serata a leggere insieme o a guardare un film, per un giro in bici... Il proprio tempo – esserci senza distrarsi, dedicarsi, prendersi cura, giocare – è un regalo dal cuore.