Che l’impatto sociale fosse più importante del risultato finanziario lo sapevamo da tempo e la pandemia non ha fatto altro che ribadirlo con forza. D’altra parte, già nel 2018 Larry Fink, numero uno di BlackRock, scrisse ai CEO delle startup che «senza uno scopo nessuna impresa può raggiungere il proprio potenziale. Il vostro compito è dare un contributo positivo alla società». Un contributo che deve mettere al centro le persone, con l’obiettivo di creare valore economico, occupazione e sostenibilità. Un processo di rigenerazione dell’economia che, per noi di Cariplo Factory, prima società strumentale di Fondazione Cariplo, passa attraverso tre aspetti fondamentali: l’innovazione digitale, la trasformazione circolare e la formazione. La nostra visione generativa dell’economia risiede nella missione che abbiamo sposato fin dalla nostra nascita, proponendoci come hub aperto e inclusivo e agendo come mediatore culturale tra la domanda di cambiamento delle grandi aziende e l’offerta di nuove idee imprenditoriali diffuse lungo la Penisola, nella convinzione che l’innovazione – specialmente quella digitale – abbia un ruolo importantissimo nello sviluppo del Paese. Il nostro percorso si è focalizzato sull’abilitazione dei processi d’innovazione, sul dialogo tra mondi che spesso faticano a parlarsi, le startup innovative e le grandi corporate, sull’offerta di strumenti per la crescita delle persone in termini di competenze ed esperienze, con lo scopo di generare un impatto non solo economico ma anche – anzi soprattutto – sociale. Un impegno preciso che, a partire dallo scorso anno, è diventato anche uno status giuridico con la qualifica di società benefit. In 5 anni, Cariplo Factory ha creato una filiera del talento in grado di supportare l’ecosistema dell’innovazione in Italia. Un modello unico sul mercato, che include attività di formazione, programmi di incubazione e accelerazione imprenditoriale, advisory per investimenti di venture capital a supporto della crescita delle startup e, soprattutto, iniziative di open innovation sia nel campo della trasformazione digitale sia dell’economia circolare. In collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, nel 2018 abbiamo creato il Circular Economy Lab, per contribuire all’evoluzione del sistema economico italiano e diffondere nuovi modelli di creazione del valore nell’interesse collettivo. L’esperienza di Cariplo Factory, come certificato dalla Fondazione Politecnico di Milano, ha permesso la creazione, nel periodo 2016-2019, di quasi 12.000 job opportunities – intese come occasione di trasferimento di know-how e crescita professionale offerta ai partecipanti delle attività proposte. Innovazione e formazione sono dunque i pilastri su cui costruire una vera economia circolare e creare un reale impatto sociale.

Direttore area Ricerca scientifica e tecnologia di Fondazione Cariplo e consigliere delegato di Cariplo Factory