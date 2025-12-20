Un master per formare i comunicatori del Terzo Settore
di Vittorio Sammarco
All'Università Pontificia Salesiana inizierà a febbraio la seconda edizione del master "Non Profit Social Comm": l'obiettivo è formare manager della comunicazione sociale per gli ETS
2 min di lettura
December 20, 2025
Le tematiche sociali, insieme a quelle ambientali, sono oggi al centro della comunicazione, sia di quella che emerge dal non-profit che di quella che viene dal profit o dalle pubbliche istituzioni; la sostenibilità ambientale e sociale, l'esplodere di nuovi conflitti sociali e la crisi, il susseguirsi di emergenze di ogni tipo, l'ampliarsi dei conflitti nel mondo… pongono sempre nuove questioni che riportano a tematiche che riguardano i beni comuni. Allo stesso tempo, gli ambienti comunicativi attuali (i social network, ma anche l’informazione) restano terreni spesso ostili a queste tematiche, che vengono trattate con pregiudizi, ostilità e nel migliore dei casi superficialmente, come dimostrano le battaglie mediatiche attorno alla storia della “famiglia del bosco”, i cui figli sono stati accolti, insieme alla madre, in una casa famiglia; oppure la recente condanna per diffamazione di Maurizio Belpietro, a causa di una copertina di “Panorama” in cui si definivano le Ong “nuovi pirati”.
È con questi presupposti che torna "La comunicazione sociale per il non profit: strategie e strumenti", il Diploma Universitario di I livello offerto dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale della Pontificia Università Salesiana, arrivato alla sua seconda edizione. Si chiama Non Profit Social Comm e mette a punto la proposta sperimentata l’anno scorso e che si sta concludendo.
Il problema è che non sempre il complesso mondo del non-profit può contare su professionalità all'altezza delle esigenze. Per questo è importante formare nuove figure di professionisti della comunicazione, con competenze anche manageriali, che sappiano diffondere – mettendo in gioco contenuti idonei e secondo le modalità più efficaci – temi che riguardano la sostenibilità economica, sociale e ambientale e il rispetto dei diritti di tutti.
Se si concorda con queste basi, appare chiara come la finalità che si propone il master Non Profit Social Comm sia appunto formare e aggiornare persone destinate a operare negli enti e per gli enti di terzo settore (ETS) e non-profit.
Il master – che gode del patrocinio dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana e di AOI (Associazione delle ONG italiane) – vede tra i soggetti maggiormente interessati organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni ed enti filantropici; cooperative e imprese sociali, organizzazioni non governative e senza fini di lucro. Ma anche amministrazioni pubbliche, enti e istituzioni scolastiche e universitarie, così come enti religiosi, associazioni di categoria e sindacati. Soggetti diversi ma con un simile, se non proprio identico, obiettivo: apprendere strategie, tecniche, strumenti a supporto della creatività nell'ambito della comunicazione di tipo sociale. E allo stesso tempo maturare un alto profilo ideale, che ponga quelle strategie su basi solide, non condizionate soltanto dall’efficacia dei risultati, ma con il valore della persona come faro che le accompagni costantemente
Spesso queste funzioni sono state lasciate nelle mani di figure non specializzate, di volontari o di persone di passaggio, generose ma non qualificate, ma questo non può più essere un alibi. Fare comunicazione in questo ambito richiede sempre più un bagaglio di professionalità specifica, competenze, tempo e continuità. E qui si incardina la sfida di questi tempi, in generale per tutta la sfera comunicativa, ma ancor più per questi mondi.
Il titolo rilasciato è Diploma Universitario di I livello e per facilitare la partecipazione di chi già lavora, il 50% delle lezioni avverrà on line e tra i temi che verranno trattati ci sono: contesti e normative degli ETS; strategie e tecniche di marketing sociale e pubbliche relazioni per la comunicazione, l’informazione e il fundraising; potenziamento della sensibilità, della capacità relazionale e dell’ascolto per favorire la comunicazione interna ed esterna; i processi di innovazione, originalità, narrazione che accrescono l’impatto nell’ambito della comunicazione di tipo sociale. Questa edizione del master inizierà nel Febbraio 2026; il costo è di € 3.700, ma chi si iscrive entro il 9 gennaio può usufruire di una promozione che vede scendere la cifra a € 2.950. Per saperne di più e per iscriversi si possono avere maggiori informazioni a questo link.
© RIPRODUZIONE RISERVATA