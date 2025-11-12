Un incontro per unire esperienze, visioni e responsabilità in un momento di profonda trasformazione economica e sociale. È con questo spirito che nasce “Radici forti, visione comune – Imprese ed Istituzioni della Ciociaria insieme per un nuovo umanesimo industriale”, il convegno promosso dal Gruppo Giovani della Sezione Ucid Frosinone Emilio Iaboni con la collaborazione di Unindustria, in programma mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 17.30 presso l’Auditorium San Paolo di Frosinone. L’iniziativa, con il patrocinio della Regione Lazio e della Camera di Commercio Frosinone - Latina, punta a rilanciare il dialogo tra istituzioni, mondo imprenditoriale e società civile, partendo da un’idea condivisa: la necessità di un nuovo modello di sviluppo che metta la persona al centro del lavoro e dell’impresa, con radici solide e una visione comune del futuro. Dopo il benvenuto dell’avvocato Matteo Pavia, presidente Ucid Giovani Frosinone, e di Luca Visca, presidente Giovani Imprenditori Unindustria Frosinone, porteranno i loro saluti monsignor Santo Marcianò, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, Giovanni Bracaglia, presidente Ucid Frosinone e Corrado Savoriti, presidente Unindustria Frosinone. Seguiranno gli interventi di Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato, di Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e di Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, che offriranno una riflessione sulle politiche di sviluppo e le strategie per la coesione economica del territorio. Il confronto proseguirà con il contributo del cavaliere del lavoro Maurizio Stirpe, già vicepresidente Confindustria, di Francesco Marcolini, presidente LazioInnova Spa, e di Benedetto Delle Site, Presidente Ucid Giovani Nazionale, che condivideranno esperienze e prospettive sul ruolo dell’impresa come comunità di persone e motore di innovazione responsabile.

La tavola rotonda finale sarà dedicata ai temi dei giovani, dell’impresa e del futuro del lavoro, con la partecipazione di Eugenio Samori, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria, Enrico Coppotelli, segretario Generale Cisl Lazio e di Francesco Paolo Capone, segretario generale Ugl. L’intero convegno sarà moderato da Massimo Pizzuti, direttore di Ciociaria Oggi, che accompagnerà il dibattito tra i relatori con un dialogo dinamico e partecipato. «Questo appuntamento nasce dal desiderio di costruire un momento di ascolto e di visione condivisa tra imprese e istituzioni del territorio – sottolineano Matteo Pavia e Giovanni Bracaglia –. Crediamo che il futuro economico e sociale della Ciociaria dipenda dalla capacità di fare rete, di valorizzare le nostre radici e di promuovere una cultura d’impresa fondata su etica, responsabilità e sviluppo umano integrale». Il convegno rappresenta un’occasione concreta per rafforzare la collaborazione tra mondo produttivo, giovani imprenditori e istituzioni locali, in un percorso comune di crescita sostenibile e coesione sociale».