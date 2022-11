Il cioccolato DiVino è un fondente all'85% realizzato con il Cabernet Franc di Podere La Pace

Vino e cioccolato, un connubio ideale per milioni di persone, una “partnership” che porta ora un passo più in là l’innovazione italiana nel campo dell’enogastronomia. Per la prima volta al mondo, infatti, nasce proprio nel nostro Paese un cioccolato fondente realizzato con il Cabernet Franc, grazie all’unione di due piccole ma significative realtà del made in Italy. Da un lato l’esperienza per il cioccolato di Cecilia Tessieri Rabassi, grande Maître chocolatier che negli ultimi 30 anni ha rivoluzionato il mondo del cacao e del cioccolato. Dall’altro la passione di Simone Maggioni, fondatore sulla costa della Maremma toscana del Podere La Pace, sette ettari e mezzo di vigneto rigorosamente biologico. Dalla loro intraprendenza nasce il progetto DiVino, un cioccolato fondente all’85% con cacao proveniente da Madagascar, Venezuela e Trinidad e che regala al palato sensazione di frutti rossi e che conserva a lungo in bocca la sua dolcezza. Un cioccolato che, oltre a tutte le sostanze benefiche del cacao, contiene, proprio per l’apporto del vino, molta quercitina, un antiossidante naturale della famiglia dei flavonoidi.

Si tratta di un prodotto di nicchia, di altissima gamma, visto che la confezione contenente due tavolette da 75 grammi viene venduta a 45 euro (300 euro al chilo). Per i produttori, però, non sono pochi ormai i consumatori che preferiscono mangiare una quantità minore di cioccolato, ma magari di livello più alto, con una qualità cioè nettamente maggiore rispetto ai prodotti industriali. “Nella mia carriera – spiega Tessieri Rabassi – ho lavorato molto per diffondere la conoscenza del cacao, dopo aver visitato piantagioni in tutto il mondo e aver costruito solidi legami con piccoli coltivatori. Oggi ho un piccolo atelier in cui ho realizzato e voglio continuare a realizzare prodotti innovativi, tra cui DiVino. Ho provato diverse varietà di vino, fino a trovare in questo Cabernet Franc le qualità aromatiche migliori da unire al cioccolato”. Per Maggioni, una carriera da head hunter internazionale prima di fondare Podere La Pace, la scelta della maitre chocolatier è stato motivo di orgoglio. La produzione della sua cantina è di 30mila bottiglie all’anno, il 70% delle quali destinato ai principali mercati mondiali.

DiVino è il classico piccolo caso di innovazione che mostra la vivacità del made in Italy anche in due mercati, come quelli del cioccolato e del vino, particolarmente affollati. Pasticceri e maître chocolatier provano da sempre nuove formule. Tra i componenti più ricercati, negli ultimi anni, il cocco, i mirtilli, la menta. Il vino, come nuovo ingrediente del cioccolato, farà ora felici i palati alla ricerca di emozioni nuove. Palati “premium”, certo, ma l’innovazione, almeno nell’immediato, raramente può essere alla portata di tutte le tasche.