E’ stato conferito oggi a Roma il PNI 2021, il riconoscimento istituito nel 2003 dall’Associazione nazionale degli Incubatori universitari e delle Business Plan Competition - PNICube per diffondere la cultura d’impresa in ambito universitario e potenziare il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza.

I vincitori sono stati selezionati tra le 16 superfinaliste da una giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca universitaria e del venture capital, sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato.

“Abbiamo di fronte sfide fondamentali, anche oltre la pandemia – ha detto Alessandro Grandi, presidente di PNICube – Come il cambiamento climatico, la competitività, il rinnovamento delle strutture industriali ed economiche del Paese. I progetti presentati al PNI dimostrano, una volta di più, di essere in grado di fornire un contributo determinante a queste sfide, con soluzioni altamente innovative e concrete.”

I vincitori dei premi settoriali :

l’INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) è andato ad Adaptronics (Start Cup Emilia Romagna) per una logistica più sostenibile e smart con dispositivi di presa elettro-adesivi e schtch sensorizzato riciclabile per monitorare lo stato della merce.



Il premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale), che è stato pure eletto vincitore assoluto PNI se lo è aggiudicato Sinergy Flow (Start Cup Lombardia) per una tecnologia di accumulo energetico a basso costo e altamente competitiva per contribuire a rendere reale la transizione energetica.

Ha vinto il premio ICT (tecnologie dell’informazione e dei nuovi media) Algor (Start Cup Piemonte e Valle D’Aosta) per l’Intelligenza artificiale che crea mappe concettuali in modo automatico e personalizzabile, anche a supporto degli studenti con dislessia.

Il premio LIFE SCIENCES-MEDtech (miglioramento della salute delle persone): Fidelio Medical (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta) per la prima soluzione diagnostica digitale per lo screening e monitoraggio della carenza di ferro.

I premi speciali promossi dall’Ateneo di Roma “Tor Vergata” sono stati così assegnati: quello per la migliore startup innovativa sociale ad Algor* (Start Cup Piemonte e Valle D’Aosta) e quello per la miglior startup innovativa giovani a Pixies* (Start Cup Lazio).

Infine gli altri Premi speciali: l’LIFTT Innovation Contest a Roplastic* (Start Cup Lombardia), il Mito Technology “PoC of the Year di Progress Tech Transfer” a Sinergy Flow (Start Cul Lombardia). L'UniCredit Start Lab a Reefilla-Just Forget... to recharge* (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta) e l’EIT Health a Hu-Move by AIDevices* (StartCup Toscana).