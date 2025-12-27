Assunzioni nella sanità, in banca e nel privato

Nel 2026 il quadro programmatorio sulle assunzioni di personale del Servizio sanitario regionale prevede in Basilicata il coinvolgimento di 1.000 unità. Ad annunciarlo l'assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, commentando i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale. Per l'Asp di Potenza, il Piano prevede, nel solo anno 2026, 241 assunzioni, di cui 86 dirigenti di tutti i ruoli e 155 unità per il comparto, con un intervento mirato sul rafforzamento dei servizi essenziali e dell'emergenza-urgenza. «Si tratta di un Piano di significativo impatto, orientato al consolidamento del servizio sanitario aziendale - spiega Latronico - e alla risposta strutturale alle criticità legate alla carenza di personale». Il Piano triennale 2026-2028 dell'Irccs crob prevede nel solo 2026, complessivamente 125 assunzioni di cui 54 dirigenti e 71 unità del comparto; a tali numeri si aggiungono 15 ricercatori sanitari nel 2026, finanziati con fondi dedicati e non gravanti sul tetto di spesa. Per l'Azienda ospedaliera regionale San Carlo è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028, elaborato in coerenza con il nuovo Atto aziendale, con la programmazione regionale e nel rispetto del limite di spesa assegnato. Nel solo anno 2026, il Piano prevede 317 assunzioni complessive, così articolate: 177 dirigenti dei vari ruoli e 140 unità per il comparto. «Il Piano garantisce la sostenibilità economica e organizzativa dell'azienda ospedaliera di secondo livello e dei presidi afferenti - evidenzia l'assessore regionale - assicurando il mantenimento degli standard assistenziali e la piena funzionalità della rete ospedaliera regionale».

Accordo tra i sindacati e Bper sul piano di uscite volontarie nell'istituto guidato da Gianni Franco Papa. A fronte di un massimo di 800 prepensionamenti incentivati, verranno garantite 400 assunzioni, 250 stabilizzazioni di contratti a termine, mentre un ulteriore 2% di uscite sarà compensato dall'ingresso di donne vittime di violenza di genere o figli di vittime di femminicidio. Nel complesso le 800 uscite saranno bilanciate da 666 assunzioni, con un tasso di ricambio dell'83% che trova il plauso dei sindacati, soddisfatti anche per una seconda intesa relativa ai percorsi professionali e agli inquadramenti all'interno di Bper. Papa parla di accordi che rappresentano «un ulteriore passo nel percorso di evoluzione del gruppo» e che «si inseriscono coerentemente nelle linee strategiche» del suo sviluppo. «Le intese consentono di accompagnare il ricambio generazionale, valorizzare le professionalità interne e sostenere l'ingresso di nuove risorse, rafforzando al contempo l'attenzione alle persone, ai territori e ai temi sociali», conclude. La coordinatrice della Fabi, Antonella Sboro, esprime «estrema soddisfazione» per un accordo che consentirà «ad un'ampia platea di colleghi l'uscita incentivata e volontaria» garantendo al contempo «un necessario ricambio generazionale in percentuali prossime all'uno a uno». «Anche in questa occasione - le fa eco Elisabetta Artusio della First Cisl - il tavolo sindacale del gruppo Bper è stato in grado di raggiungere un risultato di grande rilevanza sociale». Di «risultato importante» parla Giuseppe Bilanzuoli della Uilca, che vede centrato l'obiettivo di «garantire livelli occupazionali stabili e coerenti con il nuovo assetto del gruppo», mentre per Nicola Cavallini della Fisac si tratta di un «accordo di spessore» al cui interno riveste «particolare rilevanza» l'attenzione alla donne vittime di violenza. L'intesa rientra nel piano di integrazione con la Popolare di Sondrio, che prevede l'accorpamento di 90 sportelli, e dal quale Bper si attende, a regime, sinergie per 290 milioni di euro.

Atitech investe nel polo di Olbia, dedicato alla manutenzione dei jet privati, grazie al quale saranno effettuate numerose assunzioni di personale, con inserimenti diretti e opportunità lavorative nell’indotto. Il Gruppo investirà 16 milioni di euro per potenziare l’hub, destinato a diventare il più importante centro del settore nel Mediterraneo. Il sito, che si estende su una superficie di 12mila metri quadrati, nasce dall’acquisizione dei due grandi capannoni Avio 1 e Avio 2, situati accanto all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Al suo interno lavorano attualmente circa 60 addetti. Tuttavia, il piano di sviluppo prevede un ampliamento significativo dell’organico. Entro il 2026 il polo raggiungerà 400 dipendenti complessivi, con 350 nuovi inserimenti. Ulteriori 100 opportunità di lavoro saranno create sul territorio. Prevista un’importante crescita anche per il fatturato dello stabilimento che nel 2026 raggiungerà i 14 milioni di euro e nel triennio successivo toccherà, secondo le stime attuali, la quota di 60 milioni di euro, contribuendo fortemente allo sviluppo del comparto aeronautico regionale.

Look to the Future di Athora Italia e Nomisma, il 62% degli intervistati teme che la propria pensione non sarà sufficiente a garantire un tenore di vita dignitoso e solo il 38% ha valutato o sta considerando la previdenza complementare. Cresce, invece, la consapevolezza dell'importanza di affidarsi ai consulenti per compiere delle scelte strategiche per il futuro. È in questo scenario di incertezza che, nel 2022, è nata MiaPensione, con l'obiettivo di riportare chiarezza e concretezza in un settore complesso e spesso poco accessibile. MiaPensione si rivolge sia ai lavoratori, sia ai pensionati. Il punto di forza è un software proprietario in grado di rimappare il sistema previdenziale italiano e ricostruire carriere frammentate, una criticità sempre più diffusa oggi. A chi ancora lavora, garantisce un'analisi personalizzata su quando potranno andare in pensione, quale importo aspettarsi e come ottimizzare la propria posizione. Valuta la convenienza del pensionamento anticipato e analizza opzioni come riscatto della laurea, ricongiunzione contributiva e versamenti volontari, per pianificare in modo strategico il futuro previdenziale. Per i pensionati, invece, verifica l'esattezza dell'assegno percepito, individuando possibili errori e miglioramenti, per tutelare il diritto a percepire la pensione che davvero gli spetta. MiaPensione, per poter stare al passo con una domanda di consulenza in forte crescita, ricerca dieci nuovi collaboratori, in particolare: cinque consulenti previdenziali, tre candidati per il team commerciale e due dedicati al customer service. Le candidature potranno essere inoltrate a: hr@miapensione.com

Predict Spa, pmi innovativa attiva nel settore del med-tech, che dopo il round di assunzioni della scorsa primavera, è ora alla ricerca di sei ulteriori figure professionali. Per accompagnare lo sviluppo dei propri prodotti innovativi, la società ha aperto infatti le selezioni per Sales Account Manager, Sales Application Specialist, Web Developer, Android Developer, Product Manager e V&V Engineer; inoltre, è in programma l'avvio di due tirocini per Biomedical Data Engineer e Automation Engineer. Le figure cercate saranno impegnate nello sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare. Tra i requisiti richiesti, laurea in discipline scientifiche, buone capacità comunicative, orientamento al cliente e propensione al lavoro di squadra. Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura e sui ruoli ricercati sono disponibili a questo link: https://www.predictcare.it/lavora-con-noi/. Numerose, in aggiunta, le iniziative per sostenere la crescita delle persone, da un corso di mentorship volto a generare idee di innovazione e ad acquisire il corretto mindset per essere agenti dello sviluppo fino a un corso di formazione sui temi dell'AI. Quest'ultima opportunità formativa ha permesso ai dipendenti di approfondire tematiche come il Machine Learning su dati strutturati e il Deep Learning su Immagini Mediche grazie al supporto della professoressa Sara Moccia della facoltà di Ingegneria Biomedica dell'Università di Chieti-Pescara.

A seguito della nascita di Sparq, nuova realtà di headhunting, Talent as a Service e consulenza HR, frutto del management buyout dell’ex Oliver James Italia e guidata da Pietro Novelli, si ricercano nuovi profili per ricoprire le seguenti posizioni aperte:

Ruolo: Chief of Staff

Location: Milano (Hybrid)

Seniority: 3- 6 anni di esperienza

Descrizione: La figura supporterà il management nella definizione e nel monitoraggio delle priorità strategiche, assicurando il pieno allineamento dell’organizzazione agli obiettivi aziendali e coordinando progetti cross funzionali per le nostre 3 Business Unit.

Ruolo: Marketing & Communication Specialist:

Location: Milano (Hybrid)

Seniority: 2 - 4 anni di esperienza

Descrizione: la figura si occuperà della gestione dei canali digitali e la creazione di contenuti e iniziative interne di comunicazione ed employer branding; sarà la voce di Sparq— dentro e fuori l’azienda.

Ruolo: Customer Growth & Success Manager

Location: Milan (Hybrid)

Seniority: 7–10 anni di esperienza

Descrizione: Profilo sales con 8–10 anni di esperienza, a riporto del Commercial Director, con responsabilità sulla strategia commerciale, sul coordinamento dell’esecuzione dei progetti e sulla crescita del business di Sparq.

Ruolo: Client Partner

Location: Milan (Hybrid)

Seniority: 3-5 anni di esperienza

Descrizione: Profilo dedicato alla gestione e alla crescita dei clienti, al supporto delle attività commerciali e al contributo operativo alle iniziative di sviluppo del business.

Ruolo: Headhunter:

Location: Milan (Hybrid)

Seniority: +1 anno di esperienza

Descrizione: Sarà il punto di riferimento nella ricerca e selezione dei migliori talenti, guidando processi di recruiting end-to-end e costruendo relazioni solide con clienti e candidati, contribuendo alla crescita delle nostre practice, supportando aziende leader di diversi settori nella ricerca dei professionisti che guideranno l’evoluzione del mercato.