COMMENTA E CONDIVIDI













Pirelli lancia il primo pneumatico destinato al mercato globale con oltre il 70% di materiali di origine naturale e riciclati, fra cui la gomma naturale certificata FSC. Ciò attesta la gestione responsabile della filiera della gomma naturale, dal produttore alla fabbrica, ed entro il 2026 tale certificazione sarà estesa a tutta la gomma naturale utilizzata dalle fabbriche europee di Pirelli. Sviluppato in una versione specifica per Jaguar Land Rover, il nuovo pneumatico è un Pirelli P Zero e sarà inizialmente disponibile su alcuni cerchi da 22” della gamma Range Rover, come parte dell’obiettivo di sviluppare pneumatici a ridotto impatto ambientale per i propri modelli di lusso.

Il pneumatico sarà contraddistinto dalla marcatura FSC e dal logo che identifica i pneumatici Pirelli con almeno il 50% di materiali di origine naturale e riciclati, come verificato dall’ente terzo Bureau Veritas. Lo sviluppo del nuovo P Zero ha posto una sfida importante al reparto R&D di Pirelli: coniugare prestazioni UHP (Ultra High Performance) con un elevato contenuto di materiali di origine naturale e riciclati.

Già nel 2021 Pirelli aveva realizzato il primo pneumatico con gomma naturale certificata FSC. Quello con Jaguar Land Rover rappresenta un ulteriore progetto per aumentare la percentuale di materiali riciclati e bio-based nei pneumatici, segnando un ulteriore passo avanti verso la sostenibilità. Questo prodotto, peraltro, rappresenterà anche un laboratorio per l’innovazione nei materiali: la percentuale di componenti a ridotto impatto ambientale aumenterà infatti nel tempo.