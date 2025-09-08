Il modulo ibrido della Newtron - .

Avete una macchina con qualche anno sulle spalle, ma ben tenuta e ancora efficiente non ostante l’età, e non volete sostituirla, visto che il valore di ritiro in cambio di una vettura nuova è prossimo allo zero? Forse oggi una soluzione c’è. Newtron, azienda italiana fondata nel 2015 da Nicola Venuto, sviluppa tecnologie modulari e brevettate per l’elettrificazione di auto, veicoli commerciali e industriali, unica in Italia, ha sviluppato una tecnologia brevettata per l’ibridizzazione dei veicoli termici.

Pensando in particolare alle restrizioni normative riferite ai veicoli con alimentazione Diesel, la proposta di Newtron ha un approccio modulare e ampiamente compatibile: il sistema è applicabile a veicoli a gasolio, benzina o GPL, con cambio manuale o automatico, dalle citycar ai veicoli commerciali. L’integrazione con il motore termico migliora l’efficienza, riduce l’usura e consente un utilizzo fluido soprattutto nei contesti urbani, senza alterare le abitudini di guida né richiedere modifiche strutturali al veicolo: la tecnologia è già disponibile e supportata da rete di installatori certificati e officine indipendenti – i Newtron Point – distribuiti su tutto il territorio nazionale. Una proposta concreta per chi vuole continuare a usare la propria auto nel rispetto delle normative, senza dover investire in un’auto nuova.

Il sistema consente di integrare un modulo elettrico al motore termico, migliorando i consumi e l’efficienza generale del veicolo, con un minore sforzo per il motore, una riduzione dell’usura e un allungamento della vita utile del mezzo e può essere applicata a veicoli di qualsiasi classe ambientale. Nel caso di un veicolo Euro 4, ad esempio, una volta trasformato con questo dispositivo, l’azienda afferma, ad esempio, che non ci sarebbero limitazioni alla circolazione in Lombardia, poiché il mezzo viene ufficialmente riclassificato come ibrido tramite un aggiornamento dell’omologazione, annotato sulla carta di circolazione.

Come scelta etica, Newtron non interviene su veicoli con più di vent’anni o con una percorrenza superiore ai 200.000 chilometri. Ogni trasformazione viene inoltre valutata caso per caso, e l’azienda procede solo dopo una revisione approfondita del veicolo. In Italia sono stati fatti alcuni tentativi da parte di altre realtà per proporre soluzioni di retrofit, ma nessuna di queste è riuscita a ottenere l’omologazione necessaria per aggiornare la carta di circolazione dei veicoli trasformati. Newtron è attualmente l’unica azienda italiana abilitata a farlo. Esistono altre aziende simili all’estero, in particolare in Francia e Spagna, ma per il momento non operano sul nostro mercato.

