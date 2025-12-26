<Attualità

Battaglia e Avitabile, a tu per tu con la pace

di Redazione
Il 27 dicembre dalle 18 "Un Ponte per la Palestina", serata di parole e musica con l'arcivescovo di Napoli e il cantautore. Appuntamento alla Basilica di San Pietro ad Aram e su www.avvenire.it
December 26, 2025
Il cardinale Battaglia ed Enzo Avitabile durante la registrazione di "Perdonaci la pace"
Dal toccante inno pacifista, Perdonaci la pace, testo dell’arcivescovo di Napoli, il cardinale “don Mimmo” Battaglia, musica del cantautore e compositore partenopeo Enzo Avitabile, è nato “Un Ponte per la Palestina”. 
È il titolo dell’evento organizzato da Chiesa di Napoli e Black Tarantella in collaborazione con Avvenire che si terrà a Napoli domani, sabato 27 dicembre, alle 18, alla Basilica di San Pietro ad Aram (corso Umberto I, 292), alla presenza ovviamente di don Mimmo Battaglia e di Enzo Avitabile che dialogheranno pubblicamente con dei testimoni diretti del mondo palestinese. Ci saranno Sami Hurreini, giovane attivista non violento, cofondatore e coordinatore del collettivo "Youth of Sumud" (Giovani della fermezza) collegato via zoom da Masafer Yatta, villaggio nel sud della Cisgiordania e Muath Ashour Basema, studente accolto nella struttura di Casa Bartimeo.
Muath è arrivato a Napoli da Gaza dove vive ancora sua moglie (con i loro due figli) che necessita di cure mediche cortisoniche, ma nella Striscia di Gaza i farmaci sono praticamente irreperibili. Interviene al dialogo pubblico anche Laura Marmorale, presidente di “Mediterranea Saving Humans”, piattaforma della società civile sorta nel 2018 sull’onda emotiva e l’indignazione dinanzi alle migliaia di morti nel Mediterraneo. Modera l’incontro l’inviato di Avvenire Massimiliano Castellani. A seguire, alle ore 20, “Santa Rivoluzione”, il concerto di Enzo Avitabile.
L'ingresso all'evento è libero, chi non è a Napoli potrà seguirlo in diretta streaming su www.avvenire.it.

