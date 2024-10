Giulio Marc D'Alberton (Dacia) riceve il premio da Fabrizio Giugiaro - .

A conquistare il titolo di Auto Europa 2025 è Nuova Dacia Duster. A eleggere la vettura sono stati gli iscritti dell’UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive) che l'hanno scelta dapprima tra 27 modelli - rigorosamente prodotti in Europa - la cui commercializzazione è iniziata tra il 1° settembre 2023 e il 31 agosto 2024, quindi tra le sette finaliste che si sono giocate il premio durante l'evento organizzato nella sede milanese della Bosch, partner dell'iniziativa. È la prima volta che il brand del Gruppo Renault conquista il titolo di Auto Europa.

Dacia Duster è stata premiata da Fabrizio Giugiaro, che si è presentato alla guida di un prototipo di sua realizzazione e ha parlato dei programmi futuri della sua azienda GFG. “Sono contento di essere qui a premiare l'Auto Europa 2025 - ha affermato Giugiaro - perché si tratta di uno tra i modelli significativi dell'automotive europeo, che si distinguono per un trend stilistico molto interessante. Il designer in questi tempi è molto importante perché aiuta il brand a trasmettere la personalità e identità del marchio in modo immediatamente percepibile, soprattutto in questa fase in cui sono in pochi a osare”.

Dacia ha superato la concorrenza agguerrita delle sette finaliste: Alfa Romeo Junior, Bmw X2, Lancia Ypsilon, Maserati Grecale Folgore, Mini Countryman e Toyota C-HR. La motivazione per cui Dacia Duster è stata scelta dai giornalisti dell'automotive è perché il brand ha compiuto notevoli miglioramenti per quanto riguarda stile, qualità e completezza di gamma, senza tuttavia rinunciare alle sue caratteristiche tradizionali, come economicità e praticità, senza snaturare quindi l'identità del brand.

Per Giulio Marc D'Alberton (Dacia/Mobilize Communication Manager) si tratta di “un riconoscimento per noi importante di quello che é stato un lungo cammino di rinnovamento del brand che é passato dal low cost al value for money. Nuovo Duster rappresenta al meglio questa nuova era per la Casa ed é quasi un brand nel brand, con una forte riconoscibilità presso il pubblico. Un premio che rende merito al lavoro di un intero team e che per la prima volta é stato attribuito a Dacia".

Oltre al premio Auto Europa 2025, sono stati assegnati anche i premi alle vetture scelte dagli opinion leader e dalla giuria popolare, che hanno votato le loro preferenze sul sito messo a disposizione dall'UIGA. BMW X2 è stata scelta dalla giuria degli opinion leader: a consegnare il riconoscimento è stata Michela Cerruti, già pilota professionista anche nella Scuderia di Iarno Trulli in Formula E e vincitrice di numerose gare europee. Oggi Michela è titolare e General Manager della Romeo Ferraris. “Credo - ha spiegato - che il minimo comune denominatore delle sette finaliste sia l'attenzione al comfort e ai sistemi di sicurezza, più che la prestazione pura, per avere un'esperienza di guida la più completa possibile. Del resto oggi l'asticella si è alzata e tutti i modelli presentano proposte anche di entertainment e sicurezza di elevato livello”

Alfa Romeo Junior è stata preferita dalla giuria popolare e la coppa le è stata consegnata da Maurizia Bagnato, direttore di Innovazione e vendite di Bosch. Maurizia da alcuni anni è uno dei manager più preparati a interpretare il nuovo ruolo che i prodotti Bosch hanno nel mondo dell'auto e non solo. “Auto Europa - ha dichiarato - è un riconoscimento per le auto che offrono contenuti innovativi in qualsiasi segmento, anche per giudici diversi, come possono essere i giornalisti, gli opinion leader o il pubblico. Stiamo vivendo un momento difficile, molto competitivo con nuovi protagonisti, senza chiare strategie normative: le finaliste del premio rappresentano il vertice della tecnologia europea nel mondo automotive”.

Al termine dell'evento, Gaetano Cesarano (presidente dell'UIGA), ha affermato che “una volta di più è stato entusiasmante guidare questa edizione di Auto Europa, premio che mette in luce l'eccellenza e l'innovazione dell'industria automobilistica. Tutte le finaliste rappresentano, ognuna a modo suo, il futuro della mobilità, con un mix di design, sostenibilità e tecnologia che riflette le esigenze di un mercato in continua evoluzione. La vettura premiata oggi così come le altre finaliste sono una guida per le diverse tendenze che vedremo sulle strade europee nei prossimi anni, in quanto Auto Europa ci dà uno sguardo sul nostro domani, in cui tecnologia e sostenibilità andranno sempre più di pari passo”.