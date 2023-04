Ansa

Nasce CA Auto Bank, gruppo bancario internazionale presente in 17 Paesi europei e in Marocco, evoluzione di FCA Bank. Obiettivo dell’istituto, controllato da Crédit Agricole Consumer Finance, è diventare uno dei principali player indipendenti e multibrand del finanziamento e leasing di veicoli e del settore della mobilità, puntando a un target di almeno 10 miliardi di euro di impieghi entro il 2026 e, entro il 2030, all’80% del portfolio di veicoli nuovi composto da modelli green (elettrici e ibridi).

Nella nuova veste, la banca si presenta con un’offerta di soluzioni finanziarie, assicurative e di noleggio, collaborando con oltre 30 marchi, attivi in vari settori della mobilità, dall’automotive alle due ruote, dal leisure alla nautica, dall’agricoltura ai veicoli commerciali. In un mondo dell’automotive che cambia, con l’auto elettrica, fusione di costruttori, marchi in arrivo da Asia e Cina servono partner evoluti e digitalizzazione, per vendite sempre più orientate all'on line. “Cambierà il modello di finanziamento, col noleggio a lungo termine” spiega Stephane Priami, presidente di CA AUTO Bank, che si sofferma su alcuni pilastri: aggregamento con Stellantis, integrazione al 100% di Fca Bank e Drivalia, un forte sviluppo con i marchi storici dei finanziamenti - per vendere auto a meno di 100 euro di rata, per “essere leader europei della mobilità verde”.

“Proseguiamo nell’innovazione che partì quasi cento anni fa a Torino con Sava, la prima finanziaria nata per il mondo dell’auto” sottolinea Giacomo Carelli, Ceo di CA AUTO Bank. Nel 2015 nasceva Fca Bank (50% di Stellantis e 50% Credit Agricole). Iniziava un percorso di trasformazione con nuovi servizi e la digitalizzazione. Nel 2019 ecco Leasys , i mobility store e siamo all’oggi: Credit Agricole acquista da Stellantis tutte le quote di Leasys e di Fca Bank, il prezzo non viene comunicato..., e nasce CA AUTO Bank. Un player, dicono i due manager, multibrand che punta ad essere leader europeo della mobilità sostenibile democratizzando la possibilità di arrivare ai mezzi green, bici elettriche comprese. “Diamo la possibilità di guidare green a tutti con la massima flessibilità. Restiamo un operatore internazionale, realizzeremo nuovi accordi, proseguiremo con Drivalia che diverrà più internazionale. E i dipendenti? “Abbiamo 1.900 colleghi (500 in Italia), la sede di CA AUTO Bank resta a Torino, la sede di Drivalia a Roma. Se i numeri cresceranno assumeremo, iniziando proprio dall’Italia”.