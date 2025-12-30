Così cambia la mappa delle agevolazioni

campione di oltre 22mila pratiche gestite in piattaforma, emerge un quadro diverso da quello comunemente immaginato: le regioni più attive nelle richieste di bonus nel 2025 non sono quelle che ci si aspetterebbe. La Lombardia, con il 25% delle richieste, guida nettamente la classifica nazionale, seguita dal Piemonte e dall’Emilia Romagna, che superano entrambe la soglia del 10% delle domande. Anche il Veneto e il Lazio, con l’8 e il 9%, si collocano tra i territori più attivi, ma è evidente come il baricentro della domanda si concentri nel Nord del Paese. L’analisi territoriale delle province rende il quadro ancora più chiaro: Milano è la provincia con il numero più alto di richieste, il 9% delle domande, seguita da Roma (7%) e Torino (6%). Subito dopo compaiono altre province del Nord come Bergamo, Brescia, Varese, Monza Brianza e Bologna, che si attestano oltre il 2%. Accanto a queste realtà emerge però un dato particolarmente interessante: Napoli e Sassari sono le uniche province del Sud a rientrare tra le prime 20 per volume di richieste, un’eccezione che segnala dinamiche locali più vivaci rispetto al resto del Mezzogiorno e una maggiore propensione all’utilizzo delle piattaforme digitali. Anche osservando le città il quadro rimane coerente: Roma e Milano restano i due poli principali, mentre Torino, Genova, Bologna e Verona mostrano volumi significativi e confermano la tendenza delle grandi aree urbane a integrare i bonus nella propria routine amministrativa. Qui le famiglie utilizzano con naturalezza i servizi digitali, si muovono tra normative e scadenze con maggiore familiarità e considerano le agevolazioni uno strumento ordinario di gestione economica. Secondo gli ultimi dati rilevati da BonusX , start up innovativa a vocazione sociale nata per aiutare i propri utenti a scoprire bonus e agevolazioni, su un, emerge un quadro diverso da quello comunemente immaginato: le regioni più attive nelle richieste di bonus nel 2025 non sono quelle che ci si aspetterebbe. La, con, seguita dale dall’, che superano entrambe la soglia deldelle. Anche ile il, con l’, si collocano tra i territori più attivi, ma è evidente come il baricentro della domanda si concentri nel Nord del Paese. L’analisi territoriale dellerende il quadro ancora più chiaro:, ildelledomande, seguita da. Subito dopo compaiono altre province del Nord come, che si attestano oltre il. Accanto a queste realtà emerge però un dato particolarmente interessante:sono lea rientrare tra leper volume di richieste, un’eccezione che segnala dinamiche locali più vivaci rispetto al resto del Mezzogiorno e una maggiore propensione all’utilizzo delle piattaforme digitali. Anche osservando le città il quadro rimane coerente:restano i due poli principali, mentremostrano volumi significativi e confermano la tendenza delle grandi aree urbane a integrare i bonus nella propria routine amministrativa. Qui le famiglie utilizzano con naturalezza i servizi digitali, si muovono tra normative e scadenze con maggiore familiarità e considerano le agevolazioni uno strumento ordinario di gestione economica.

Accanto alle richieste di bonus, la start up osserva come la NASpI-Nuova assicurazione sociale per l'impiego continui a emergere come una delle misure più dinamiche anche nel 2025. Nonostante la disoccupazione ai minimi degli ultimi 15 anni, le domande restano elevate: gli importi di NASpI erogati nel campione dell’analisi raggiungono un potenziale annuo di 115 milioni di euro. Un dato che conferma come questa misura risponda sempre più a un mercato del lavoro caratterizzato da mobilità, contratti discontinui e stagionalità. L'analisi territoriale mostra una chiara concentrazione al Nord: la Lombardia guida con oltre il 23% delle richieste, seguita da Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, che insieme consolidano il peso delle regioni settentrionali. Lazio e Toscana registrano a loro volta volumi consistenti, mentre le regioni del Sud mostrano una presenza più contenuta.