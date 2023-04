Il ceo di Twitter Elon Musk - Ansa

Una cura dimagrante drastica per risanare i conti di Twitter. Il ceo Elon Musk ha dichiarato che la società di social media sta "approssimativamente andando in pareggio" perché la maggior parte degli inserzionisti è tornata e gli sforzi di riduzione dei costi hanno iniziato a dare i loro frutti. Musk, in un'intervista alla BBC trasmessa in diretta su Twitter Spaces, ha affermato che Twitter ha ora circa 1.500 dipendenti, un netto calo rispetto ai quasi 8.000 membri dello staff che aveva prima dell'acquisizione lo scorso ottobre costata a Musk ben 44 miliardi di dollari. Rispondendo alla domanda se sia difficile licenziare così tante persone, il miliardario ha detto che "non è affatto divertente" e che a volte può essere "doloroso". Ha anche ammesso di non licenziare tutti di persona."Non è possibile parlare con così tante persone faccia a faccia", ha detto Musk.

Il taglio di personale ha causato seri problemi tecnici perché molti ingegneri responsabili della risoluzione e della prevenzione delle interruzioni del servizio sono stati mandati a casa. La scorsa settimana, Twitter ha subito un bug che ha impedito a migliaia di utenti di accedere ai collegamenti: è stata la sesta grave interruzione dall'inizio dell'anno, secondo il gruppo di sorveglianza di Internet NetBlocks. Musk ha riconosciuto alcuni problemi tecnici ma ha affermato che non sono durati a lungo. Al momento dell'acquisizione Twitter aveva un flusso di cassa negativo di 3 miliardi di dollari, per questo sono stati necessari licenziamenti su larga scala. "Potremmo avere un flusso di cassa positivo in questo trimestre se le cose andassero bene", ha detto nell'intervista che è stata vista da più di 3 milioni di ascoltatori, aggiungendo che la società ha attualmente un numero record di utenti.



In via di risoluzione anche il massiccio calo della pubblicità iniziato sempre con l'acquisizione.Musk ha spiegato che è stata dovuta alla natura ciclica della spesa pubblicitaria ma anche ad una questione "politica". Al momento, ha assicurato, l'emergenza è rientrata visto che la maggior parte degli inserzionisti è tornata sui propri passi. Il miliardario, che gestisce anche la società di auto elettriche Tesla e la compagnia di missili SpaceX, ha detto che al momento non intende farsi da parte e non ha in mente (contrariamente a quanto aveva annunciato nei mesi scorsi) nessun suo possibile successore nel ruolo di amministratore delegato di Twitter.

Secondo i media americani Musk sta portando avanti un progetto di intelligenza artificiale dentro Twitter nonostante abbia recentemente chiesto una pausa generale di sei mei nello sviluppo di tale tecnologia. Musk ha acquistato migliaia di processori informatici potenti e costosi e ha assunto talenti ingegneristici dell'intelligenza artificiale, secondo le indiscrezioni circolate, e avrebbe in mente di avviare un rivale di ChatGPT.