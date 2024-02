ANSA

L'attività pubblicitaria di Meta continua a girare a pieno ritmo e la casa madre di Instagram, WhatsApp e Facebook paga il suo primo dividendo.

I ricavi del gruppo sono saliti del 25% nel quarto trimestre del 2023 a 40,1 miliardi di dollari, sopra gli attesi 39 miliardi di dollari.

Il profitto finale è passato da 4,6 miliardi di dollari di un anno fa a 14 miliardi di dollari di oggi: si tratta di un aumento dell'utile netto del 201%, al di sopra delle previsioni degli analisti. Il consiglio di amministrazione di Meta ha dichiarato che pagherà un dividendo trimestrale di 0,50 dollari per azione, in modo da remunerare gli azionisti per il capitale investito.



Lo scorso ottobre Meta aveva avvertito che l'incertezza macroeconomica e la minore domanda pubblicitaria, avevano reso l'inizio del trimestre più difficile. L'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, aveva spiegato che il 2023 sarebbe stato un "anno di efficienza", in cui il gruppo avrebbe tagliato posti di lavoro e costi per salvare l'azienda da un periodo di crescita lenta e per rispondere alla scommessa persa sul metaverso.

«Abbiamo avuto un buon trimestre poiché la nostra comunità e il nostro business continuano a crescere», ha affermato il fondatore e amministratore delegato di Meta. Nello specifico, i profitti pubblicitari continuano a essere il core business di Meta, con circa 10,10 dollari guadagnati per ogni utente attivo mensilmente sulle app del gruppo. Gli utenti sono attualmente circa 4 miliardi in totale. L'azienda punta a rafforzare ulteriormente questo settore investendo in nuovi format pubblicitari come Instagram Reels e Threads, che stanno riscontrando un enorme successo. Si parla di qualcosa come 3,5 miliardi di Reels condivisi ogni giorno, mentre su Threads gli utenti attivi mensili sono saliti a 130 milioni.

«Abbiamo fatto molti progressi nella nostra visione per il progresso dell'intelligenza artificiale e del metaverso» ha aggiunto ancora l'amministratore delegato di Meta. L'azienda continua a investire nello sviluppo di mondi virtuali e nel settore dell'IA. La perdita operativa dei Reality Labs, la divisione che lavora sui visori di realtà mista è salita a 4,65 miliardi di dollari rispetto ai 4,3 miliardi di dollari dell'anno precedente. Nel frattempo, il fatturato della divisione è passato da 727 milioni di dollari a poco meno di 1,1 miliardi di dollari. Gli investitori avevano più volte espresso preoccupazione per il fatto che Meta stesse spendendo troppi soldi in una tecnologia con prospettive di profitto incerte. E i dubbi erano aumentati lo scorso anno quando il business della pubblicità online nel suo insieme aveva subito un rallentamento.

Tuttavia Zuckerberg sottolineò già mesi fa che vedeva il futuro nel metaverso e nell'intelligenza artificiale e che quindi avrebbe mantenuto alti gli investimenti. «La redditività consente l’innovazione - aveva scritto Mark Zuckerberg in una nota condivisa con i dipendenti di Meta -. Gestire la nostra attività in modo più efficiente ci darà le risorse e la fiducia per realizzare la nostra visione a lungo termine fornendo risultati finanziari sostenibili che ci rendono un’azienda attraente in cui lavorare e in cui investire».

Gli investitori hanno accolto con entusiasmo questi ultimi dati. Il prezzo delle meta azioni è aumentato a volte di oltre il 12% nelle negoziazioni after-hours.

Il gruppo ha stimato spese in conto capitale per l'intero 2024 dell'ordine di 30-37 miliardi di dollari, contro i 2 miliardi precedenti per lo sviluppo dei server AI e non AI e dei data center. Meta prevede ricavi per il primo trimestre compresi tra 34,5 e 37 miliardi di dollari, al di sopra delle aspettative di Wall Street di 33,8 miliardi di dollari e prevede che le spese totali per l'intero anno 2024 rimarranno invariate tra 94 e 99 miliardi di dollari.



Facebook ora ha 2,11 miliardi di utenti attivi giornalieri. E 3,19 miliardi di utenti accedono ogni giorno ad almeno una delle app dell'azienda.