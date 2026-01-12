Altri 125 milioni di euro per il Fondo nuove competenze 3

Il Fondo nuove competenze 3 si arricchisce di altri 125 milioni di euro. Si amplia nuovamente e in modo significativo, quindi, la platea delle imprese che potranno beneficiare del sostegno dello Stato per la formazione delle competenze dei lavoratori nel digitale e nelle transizioni ecologiche.

La dotazione della terza edizione del Fondo nuove competenze sale a un miliardo e 150 milioni di euro, confermando un investimento senza precedenti sulle competenze e contribuendo a ridurre il divario dell’Italia rispetto alla media europea in materia di formazione aziendale. In questo modo sarà possibile far scorrere ulteriormente la graduatoria già esistente e arrivare quasi al suo completo esaurimento, includendo progetti valutati positivamente, ma non ammissibili al finanziamento per mancanza di risorse.

L’ulteriore stanziamento è stato disposto a valere sulle risorse attribuite al Programma Gol dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, come risposta concreta alle esigenze espresse dalle aziende e al forte dinamismo della domanda di formazione da parte del sistema produttivo italiano.