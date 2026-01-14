31 gennaio il bando di concorso sarà on line su Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, a proposito del premio 10 tesi per la sostenibilità, «un'iniziativa promossa da Fondazione Symbola, Luiss e Unioncamere con il sostegno di Deloitte Climate&Sustainability, il patrocinio del ministero dell'Università e la Ricerca e della Crui-Conferenza dei rettori e la collaborazione del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, della Rus-Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile e del Consorzio Instm-Interuniversitario nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei materiali». «Sono a oggi molte le tesi provenienti da tutta Italia. Fino alil bando di concorso sarà on line su www.symbola.net ». Cosìpresidente della Fondazione Symbola, a proposito del premio, «un'iniziativa promossa da Fondazione Symbola, Luiss e Unioncamere con il sostegno di Deloitte Climate&Sustainability, il patrocinio del ministero dell'Università e la Ricerca e della Crui-Conferenza dei rettori e la collaborazione del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, della Rus-Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile e del Consorzio Instm-Interuniversitario nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei materiali».

Stefano Zamagni, docente all'Università di Bologna, Emiliana De Blasio, docente alla Luiss Guido Carli e Marco Frey, docente alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Gli elaborati saranno consultabili sul sito «L'iniziativa è volta a premiare tesi provenienti da tutte le discipline, sia umanistiche che scientifiche, che abbiano forti e originali riferimenti al principio della sostenibilità - ha spiegato Realacci -. È possibile presentare le proprie candidature sulla piattaforma dedicata accessibile dal sito della Fondazione Symbola. Oltre alla Luiss Guido Carli a oggi, hanno aderito all'iniziativa altri 24 Atenei: Bocconi di Milano, Ca' Foscari di Venezia, Federico II di Napoli, La Sapienza, Lumsa, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Roma Tor Vergata, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Cattolica del Sacro Cuore, le Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Basilicata, Brescia, Cagliari, Camerino, Macerata, Milano-Bicocca, Padova, Parma, Perugia, Politecnica delle Marche, Teramo, Università telematica San Raffaele Roma, Universitas Mercatorum. Il comitato scientifico che valuterà i lavori sarà presieduto da, docente all'Università di Bologna,, docente alla Luiss Guido Carli e, docente alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Gli elaborati saranno consultabili sul sito www.symbola.net . Le dieci tesi vincitrici riceveranno un premio in denaro di 2mila euro; altre verranno promosse presso enti e imprese interessate».

«Affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo necessario ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d'uomo e per questo più capaci di futuro. È necessario il contributo di tutti i saperi. In questa direzione si muove l'Europa indicando coesione, transizione verde e digitale come la strada per rafforzare la nostra economia. Anche quest'anno i risultati saranno a disposizione di tutti, in particolare delle imprese e istituzioni interessate a contattare nuovi talenti e competenze. Chiamare a raccolta i saperi, le idee e le sensibilità delle nuove generazioni può dare un grande contributo alle sfide del presente e del futuro», ha sottolineato il presidente di Fondazione Symbola.