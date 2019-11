COMMENTA E CONDIVIDI











Un’automobile fatta apposta per chi desidera una vettura “fuori catalogo”, che sia allo stesso tempo una familiare spaziosa, versatile e performante, molto performante, e meno noiosa, ma anche capace di destreggiarsi su fondi stradali meno prevedibili di una strada asfaltata, grazie a trazione integrale e un assetto rialzabile sino a un massimo di 45 mm, senza la sfacciata vistosità di un Suv. Vettura ideale la nuova Audi A6 allroad quattro? Per chi può permettersela, perché non la regalano, forse sì; tanto che trovarle difetti è obiettivamente difficile.

Qualche dato rende bene l’idea del tipo di vettura della quale stiamo parlando: motori V6 3.0 TDI con potenze da 231 a 349 CV e tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, cambio tiptronic a 8 rapporti e trazione integrale quattro con differenziale centrale autobloccante, sospensioni pneumatiche adattive di serie e assetto rialzabile di 45 mm, assistente alla discesa, tilt angle display, programmi allroad e offroad/lift per la marcia fuoristrada, capacità di traino di ben 2,5 tonnellate con, a richiesta, differenziale posteriore sportivo. Insomma, versatile, sofisticata, a proprio agio tanto su strada quanto off-road, a patto di non esagerare, e dotata di motori possenti oltre che di un comfort degno di un’ammiraglia. Una “ricetta” completata da un look distintivo, ricchi equipaggiamenti come d’abitudine e funzioni hi-tech tipiche della famiglia dei quattro anelli.

La A6 allroad, giunta alla quarta generazione, offre tra l'altro sospensioni pneumatiche che garantiscono, a seconda della velocità, la possibilità di scegliere diverse altezze da terra, a seconda della situazione. Il conducente può poi tenere sotto controllo l’inclinazione longitudinale e trasversale della vettura: in caso di rischio di ribaltamento, o di danneggiamento della carrozzeria, un avviso richiama l’attenzione del guidatore. Oltre a ciò, la nuova A6 allroad quattro si distingue per un look off-road ancora più marcato: mascherina con sei lamelle verticali in alluminio che richiamano lo stile dei Suv Audi Q, con dettagli a contrasto in grigio opaco. All’interno, di serie tessuto e similpelle o, volendo, in pelle; pacchetto Air Quality, che prevede uno ionizzatore e un diffusore di fragranze in due profumazioni, e tetto panoramico in vetro. Al lancio, poi, il pacchetto “20 years allroad”, con sedili sportivi, rivestimenti in Alcantara e pelle, oltre che da specifiche finiture interne ed esterne.

Tutti i propulsori, omologati Euro 6d-Temp EVAP ISC, condividono la tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt, un toccasana di questi tempi. In fase di decelerazione è possibile recuperare fino a 8 kW di potenza, immagazzinata nella batteria agli ioni di litio, da cui viene successivamente veicolata ai dispositivi integrati nella rete di bordo. Grazie all’interazione tra il compressore elettrico, alimentato dal sistema mild-hybrid, e il turbocompressore a gas di scarico, la risposta è pressoché istantanea sin dai regimi più bassi; per tutti i propulsori cambio tiptronic a otto rapporti con convertitore di coppia, corredato di uno smorzatore adattivo delle vibrazioni.

L’abitacolo è davvero generoso, così come il bagagliaio, completo di un sistema di guide con quattro occhielli di ancoraggio. Il sistema di comando MMI touch response dispone di due display con feedback tattile e acustico: uno dedicato all’infotainment e uno per la climatizzazione, le funzioni comfort e l’immissione dei testi. Il sistema di navigazione include l’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici con funzioni di autoapprendimento sulla base dei tragitti effettuati, completato, a richiesta, dall’head-up display. Se poi parliamo di coccole, c’è l’app myAudi, che collega in rete smartphone e vettura, mentre la chiave Audi connect, a richiesta, consente di sbloccare e bloccare le portiere oltre che avviare il motore mediante uno smartphone Android. A ciò si aggiungono molteplici sistemi di assistenza alla guida, suddivisi in due pacchetti: il Pacchetto Tour, che include l’assistente adattivo alla guida oltre all’emergency assist e all’assistente alla svolta e agli ostacoli, e il Pacchetto City, con l’assistenza agli incroci, l’avviso di uscita e l’Audi pre sense 360° che rileva i pericoli di collisione nell’area circostante.